Μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που πέρασε από την κυπριακή Δικαιοσύνη, έκλεισε σήμερα με την καταδίκη 30χρονου Ελληνοκύπριου σε φυλάκιση 6 ετών. Σύμφωνα με την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για 18 συνολικά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η κατοχή, απόκτηση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω ψηφιακών μέσων και εφαρμογών.

Ο συνολικός αριθμός που κατείχε αγγίζει τα 1.806 αρχεία εικόνας και βίντεο με παιδική πορνογραφία, εκ των οποίων τα 1.214 αφορούν παιδιά άνω των 13 ετών και τα 592 παιδιά κάτω των 13 ετών. Η διάρκεια του υλικού βίντεο που βρέθηκε στην κατοχή του ξεπερνά τις 90 ώρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 30 ώρες από το υλικό αυτό αφορούν παιδιά κάτω των 13 ετών.

«Ο συνολικός αριθμός των αρχείων με παιδική πορνογραφία που εντοπίστηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου, δηλαδή στο κινητό του τηλέφωνο, στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, σε USB και στο Google Drive του, σε συνάρτηση με την χρονική περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκαν τα αδικήματα, καταδεικνύει τη συστηματική ενασχόλησή του με την παιδική πορνογραφία, γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα των αδικημάτων» αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος έστειλε μέσω της εφαρμογής Telegram ένα αρχείο εικόνας με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για 18 συνολικά κατηγορίες εκ των οποίων οι 13 αφορούν αδικήματα κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, 2 κατηγορίες αφορούν απόκτηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, 1 κατηγορία αφορά απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και 1 κατηγορία αφορά διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν παραβάσεις των άρθρων 8(1), (2), (3) και (6) του Νόμου περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο 30χρονος σε διάφορες ημερομηνίες και χρονικά διαστήματα κατά την περίοδο 2021-2025, κατείχε στο κινητό του τηλέφωνο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Διεύρυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον εντόπισε μετά τη λήψη πληροφοριών από την Europol οπού διαπιστώθηκε ότι κατά τον Μάιο του 2025, συγκεκριμένος χρήστης ανέβασε στον λογαριασμό του στο Google Drive υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Η σοβαρότητα των αδικημάτων προκύπτει από την ίδια τη φύση τους, αλλά και τις συνέπειες που πράξεις αυτού του είδους έχουν στα θύματά τους. Λόγω της αυξανόμενης διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας τα τελευταία χρόνια και της ευκολίας διακίνησης τέτοιου υλικού μέσω του διαδικτύου, προέκυψε η ανάγκη θέσπισης σχετικής νομοθεσίας, με σκοπό την προστασία των παιδιών από τη χρησιμοποίησή τους ως αντικείμενα ηδονής», υπογραμμίζεται στην πολυσέλιδη απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Καταληκτικά το Δικαστήριο σημειώνει τα ακόλουθα: «Το εύρος της εγκληματικής δράσης του κατηγορουμένου επιβάλλει κατά την κρίση μας, την αυστηρή αντιμετώπισή του, προκειμένου να δοθεί το μήνυμα ότι η ενασχόληση με κατοχή, απόκτηση και διανομή παιδικού πορνογραφικού υλικού δεν μπορεί να γίνει ανεκτή για οποιονδήποτε λόγο, και ειδικότερα όταν το υλικό εντάσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5, καθώς επίσης και περιλαμβάνει και απεικόνιση παιδιών κάτω των 13 ετών κάτι το οποίο μόνο αποστροφή και απέχθεια δημιουργεί».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο αναγνώρισε τα ιδιαίτερα προβλήματα του κατηγορουμένου, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, αυτά δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την καταφυγή του σε τέτοιου είδους εγκληματική συμπεριφορά.

Προς όφελος του κατηγορουμένου λήφθηκε υπόψη η ηλικία του, το γεγονός ότι είναι λευκού ποινικού μητρώου, καθώς και οι προσωπικές του περιστάσεις. Στον 30χρονο κατηγορούμενο επιβλήθηκαν διάφορες συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, όπως 2 ετών, 4,5 ετών και με τη μεγαλύτερη, τα 6 έτη στην κατηγορία 8, που αφορά 379 αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 13 ετών. Η ποινή θα εκτελεστεί άμεσα και θα υπολογιστεί από το χρόνο κράτησης του κατηγορουμένου, δηλαδή, από την 23η Σεπτεμβρίου 2025.