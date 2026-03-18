Οι ναυτικοί που δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες λόγω πολέμου, έχουν δικαίωμα να αποβιβαστούν από τα πλοία, δήλωσε ο ΓΓ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, σημειώνοντας ότι κύριο μέλημα της συντεχνίας είναι η ασφάλεια των ναυτικών.

Ο κ. Αυγουστή σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν, δεν βρίσκονται Κύπριοι ναυτικοί αποκλεισμένοι στα Στενά του Ορμούζ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ναυτικοί που καλύπτονται από συμβάσεις της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, οι οποίοι είναι ασφαλείς, παρόλο που κάποιοι από αυτούς ήταν επιβαίνοντες σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πλοίο Star Gwyneth της εταιρείας ελληνικών συμφερόντων Star Bulk, το οποίο στις 11 Μαρτίου δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. «Το πλοίο ήταν 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το πλοίο έχει υποστεί ζημιές, έχει μία μεγάλη τρύπα, αλλά οι ναυτικοί είναι ασφαλείς και έχουν προμήθειες», είπε, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς και το πλοίο έχει απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή.

Όπως είπε, σε αυτό επιβαίνουν περίπου 20 εργαζόμενοι. Η εταιρεία Star Bulk έχει γραφεία και στην Κύπρο και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι στα πλοία της καλύπτονται, μέσω της διεθνούς ομοσπονδίας μεταφορών ITF, από την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στην Κύπρο και την ΠΝΟ στην Ελλάδα.

«Είμαστε σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για να δούμε κατά πόσο υπήρξε κάτι που έπρεπε να επιληφθούμε. Ευτυχώς δεν είχε Κύπριους ναυτικούς», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιοι Έλληνες.

Εξάλλου, σημείωσε ότι η διεθνής ομοσπονδία ITF συμμετέχει στη διήμερη έκτακτη σύσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας που ξεκίνησε σήμερα, θέτοντας κυρίως τα θέματα ασφάλειας των ναυτικών που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ και σε όλη την περιοχή. «Προέχει η ασφάλεια ναυτικών. Έχουμε αναθεωρήσει την πολιτική και το έγγραφο για τις warlike zones (περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες λόγω συρράξεων) και έχει συζητηθεί και συμπεριλήφθηκε όλη η περιοχή της Μέσης Ανατολής», είπε.

Όπως εξήγησε, αυτό έγινε λίγες μέρες μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. «Αρκετοί ήθελαν να συμπεριληφθεί και η Ανατολική Μεσόγειος» είπε, κάτι που τελικά δεν έγινε. «Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε πλήγματα σε πλοία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είτε κοντά στην Κύπρο ή στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν θα συμπεριληφθεί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα υπήρχαν αρκετές δυσκολίες και οικονομικός αντίκτυπος. «Ήδη υπάρχει οικονομικός αντίκτυπος από το γεγονός ότι δεν περνούν τα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ και σε κάποιο βαθμό από τη Διώρυγα του Σουέζ», ανέφερε.

Σημείωσε, όμως, ότι είναι πιθανόν, αν συνεχιστεί ο πόλεμος για αρκετό διάστημα, να ενταχθεί «και η δική μας περιοχή» στις ζώνες.

Ο κ. Αυγουστή τόνισε ότι «μέλημα μας είναι να είναι ασφαλείς οι ναυτικοί και όσοι δεν θέλουν να ταξιδέψουν προς αυτές τις περιοχές έχουν το δικαίωμα να κατέβουν από τα πλοία». Όπως εξήγησε, «από τη στιγμή που μία περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως εμπόλεμη ζώνη, οι ναυτικοί έχουν δικαίωμα να μην είναι σε πλοίο που θα περάσει από εκεί».

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ότι τα κυπριακά πλοία δεν περνούν συνήθως από την περιοχή σε τέτοιες συνθήκες, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν και πολλά τάνκερ κυπριακών συμφερόντων στην περιοχή.

Όσον αφορά τα 19 πλοία υπό κυπριακή σημαία που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ότι βρίσκονται αποκλεισμένα στα Στενά, ο κ. Αυγουστή είπε ότι από την ενημέρωση που έχουν από το Υφυπουργείο, δεν κινδύνευσαν και παραμένουν στα Στενά. «Είναι ασφαλή, δεν κινδύνευσαν, δεν φόρτωσαν. Κάποια πήγαν σε πιο ασφαλές μέρος», είπε.

ΚΥΠΕ