Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαίωσε ότι παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της έξαρσης του αφθώδους πυρετού.

Εκπρόσωποι των Βάσεων συμμετέχουν επίσης ενεργά στις συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, διασφαλίζοντας την πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση και την εναρμόνιση με τα μέτρα αντιμετώπισης.

Κατόπιν διαβουλεύσεων με την αγροτική κοινότητα, τις τοπικές αρχές και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν ληφθεί επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους, καθώς και την εγκατάσταση επιπλέον σημείων απολύμανσης, σε στενό συντονισμό με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός των περιοχών των Βρετανικών Βάσεων, ωστόσο, σύμφωνα με την Πολιτικό Διοικητή Δεκέλειας, Μαρία Κυριακίδου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προληπτικού χαρακτήρα με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της ευρύτερης κοινότητας.

Όπως δήλωσε: «Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων είναι πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Οι ομάδες μας συνεργάζονται στενά με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και άλλες αρμόδιες αρχές, ενώ παραμένουμε σε συνεχή ενεργό εμπλοκή μέσω των καθημερινών συναντήσεων συντονισμού στο ΚΣΕΔ, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαραίτητων προληπτικών μέτρων.

«Η προστασία της υγείας των ζώων και η στήριξη των τοπικών αγροτικών κοινοτήτων αποτελούν κοινή ευθύνη και παραμένουμε σε εγρήγορση, συμβάλλοντας στη συνολική εθνική προσπάθεια για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου».

Οι αρμόδιες αρχές των Βρατανικών Βάσεων επιβεβαίωσαν επίσης ότι τυχόν ύποπτες παραβάσεις αναφέρονται στις κτηνιατρικές αρχές, ενώ η επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες, τους κτηνοτρόφους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία της υγείας των ζώων και την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της νόσου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησαν επίσης στον εμβολιασμό της αυτόχθονης φυλής βοοειδών της «Κυπριακής Βάλτας» στην περιοχή Λιβάδι Ακρωτηρίου, εντός των Δυτικών Περιοχών των Βρετανικών Βάσεων.