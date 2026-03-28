Το σημαντικό δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει για αποζημιώσεις καταστροφών από πυρκαγιές οδήγησε τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, να καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη προληπτικών μέτρων, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις καταστροφές που καταγράφονται.

Στην πρόταση, την οποία καταθέτει ο υπουργός, αναφέρεται πως «οι καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, όπως της ορεινής Λεμεσού τον Ιούλιο του 2025, πέραν της ενδεχόμενης απώλειας ανθρώπινων ζωών επιφέρουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος για αποζημιώσεις και αποκατάσταση, το οποίο είναι πολλαπλάσιο του κόστους λήψης προληπτικών μέτρων. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η λήψη προληπτικών μέτρων, με στόχο την άμεση ανταπόκριση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς κατά τα πρώτα στάδια εκδήλωσής της».

Ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνεται και η επιφυλακή μηχανημάτων σε επίκαιρα σημεία με κόστος €1,2 εκατ. Συγκεκριμένα, για σκοπούς κάλυψης της υπαίθρου, προτείνεται η τοποθέτηση βυτιοφόρων και καδενοφόρων οχημάτων σε στρατηγικά σημεία σε επιφυλακή με την εκμίσθωση και τοποθέτηση 12 προωθητών γαιών και 8 βυτιοφόρων. Τα οχήματα αυτά θα τοποθετηθούν σε 12 στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου τα οποία έχουν επιλεγεί κατόπιν ανάλυσης κινδύνου και επιχειρησιακής αξιολόγησης, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σημειώνεται, πως σε ήδη υφιστάμενα προκαθορισμένα σημεία, το Τμήμα Δασών έχει τοποθετήσει δικά του οχήματα καλύπτοντας μόνο περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του και έχει διαπιστώσει ότι η ύπαρξη των οχημάτων σε κατάλληλες γεωγραφικές θέσεις συνέβαλε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση πυρκαγιών.

Ο υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο να ενεργήσει ως ακολούθως:

>> Να εγκρίνει την παραχώρηση ποσού ύψους €1,96 εκατ. προς τα 30 Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού της εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και περιοχών πέριξ των επηρεαζόμενων κοινοτήτων που εντάσσονται σε αυτά (στα συμπλέγματα), για σκοπούς πυροπροστασίας και εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονομικών όπως εξεύρει και διαθέσει τις απαραίτητες πιστώσεις.

>> Να εγκρίνει την παραχώρηση ποσού ύψους €1 εκατ. για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τα κοινοτικά συμβούλια μονοκάμπινων πυροσβεστικών οχημάτων, εξοπλισμένων με πυροσβεστική αντλία/ αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης και εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονομικών όπως εξεύρει και διαθέσει τις απαραίτητες πιστώσεις.

>> Να εγκρίνει την παραχώρηση ποσού ύψους €1,2 εκατ. για την εκμίσθωση και τοποθέτηση των προωθητών γαιών και βυτιοφόρων κατά την καλοκαιρινή περίοδο από 01/06/2026 έως 30/09/2026 και εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονομικών όπως εξεύρει και διαθέσει τις απαραίτητες πιστώσεις.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, στις 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών με θέμα την προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Στα μέτρα πρόληψης που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εργασίες καθαρισμού της εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και περιοχών πέριξ των κοινοτήτων για σκοπούς πυροπροστασίας. Ο καθαρισμός ή καλλιέργεια εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης ή άλλων περιοχών ή/και αναγκαία κλαδέματα, θα καλύψει ακτίνα βάθους 200 μέτρων πέριξ των οικιστικών περιοχών των κοινοτήτων, με απώτερο σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών και την προστασία ειδικότερα των εν λόγω περιοχών.

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Σημειώνεται, πως το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερ. 16/4/2025, ενέκρινε την παραχώρηση συνολικού ποσού ύψους €1 εκατ. στα 16 Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων στα οποία συμμετέχουν παραδασόβιες κοινότητες οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού της γεωργικής γης σε περιοχές όπου η εγκαταλειφθείσα γη έχει καταστεί επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς.

Περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του ημερ. 3/9/2025, ενέκρινε την παραχώρηση ποσού ύψους €2.070.710 σε 23 Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και περιοχών πέριξ των επηρεαζόμενων κοινοτήτων που εντάσσονται σε αυτά, για σκοπούς πυροπροστασίας.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, το συνολικό κόστος το οποίο θα προκύψει για την εκτέλεση των εργασιών στα 30 Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων θα ανέλθει σε €3.139.000.

Επιχορήγηση για αγορά μονοκάμπινων πυροσβεστικών

Σημειώνεται, πως το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες για την πρόληψη και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών, αποφάσισε από τον Μάιο του 2025 την αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης της δαπάνης αγοράς μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυροσβεστική αντλία/ αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, από 50% σε 80%, κατόπιν συγκεκριμένων κριτηρίων.

Προτεραιότητα για την απόκτηση των οχημάτων θα δίνεται:

>> Σε κοινότητες οι οποίες μετέχουν σε Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, όπου ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστικών οχημάτων των κοινοτήτων του Συμπλέγματος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κοινοτήτων του Συμπλέγματος, είναι κάτω του 50%.

>> Σε κοινότητες οι οποίες μετέχουν σε Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με δάσος.

Τέλος, αναφέρεται πως από τον Μάιο του 2025 που εφαρμόστηκε η νέα πολιτική, το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε 32 πρόσθετα αιτήματα κοινοτικών συμβουλίων για την επιχορήγηση της δαπάνης αγοράς μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος εξοπλισμένο με πυροσβεστική αντλία/ αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, με την εκτιμώμενη χορηγία να ανέρχεται σε €1.280.000.

Τα κονδύλια για υλοποίηση των προληπτικών δράσεων να προέλθουν από το υπουργείο Εσωτερικών.