Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης θηροφύλακα στην περιοχή των Κλαυδιών, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο θηροφύλακας, ο οποίος συμμετείχε στα μέτρα πρόληψης κατά του αφθώδους πυρετού, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από εισπνοή αναθυμιάσεων ισχυρού απολυμαντικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία ειδικών λάκκων απολύμανσης. Οι θηροφύλακες είχαν λάβει οδηγίες να τοποθετήσουν το απολυμαντικό στις λακκούβες, με σκοπό τον ψεκασμό των ελαστικών των διερχόμενων οχημάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένας από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Θήρας εισέπνευσε ποσότητα του σκευάσματος. Η κατάστασή του προκάλεσε άμεση ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο άνδρας άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παρέμεινε για νοσηλεία μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, οπότε και έλαβε εξιτήριο.

Το περιστατικό έφερε στην επιφάνεια έντονες αντιδράσεις από πλευράς των θηροφυλάκων, οι οποίοι κάνουν λόγο για πλήρη έλλειψη προετοιμασίας από τις αρμόδιες αρχές.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως οι θηροφύλακες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα νέο απολυμαντικό για πρώτη φορά, χωρίς -όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν- να υπάρξει καμία προηγούμενη ενημέρωση ή εκπαίδευση σχετικά με τις αντενδείξεις και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου χημικού.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας πως δεν είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, στολές) για τον χειρισμό τέτοιων ουσιών.

«Δεν είναι δική μας δουλειά, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι γι’ αυτό», αναφέρουν πηγές από την Υπηρεσία Θήρας, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της απασχόλησής τους στα σημεία ψεκασμού.