Την έναρξη των εργασιών δημιουργίας ενός προτύπου κέντρου αυτισμού στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου αξίας €4,5 εκ. εντός των επόμενων 18 μηνών επιβεβαίωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

Αναφερόμενος στον αγώνα δρόμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως πρόκειται για μια προσπάθεια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια από εθελοντές, συγκεντρώνοντας σήμερα πάνω από 5.000 αθλητές από 20 χώρες.

«Είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που όλα τα έσοδα θα διατεθούν για αντιμετώπιση των αναγκών των συμπατριωτών μας με αυτισμό στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ειδικότερα στην Επαρχία Αμμοχώστου, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες των συμπατριωτών μας με αυτισμό», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι τον Φεβρουάριο του 2025, κατά την περιφερειακή συνάντηση στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, είχε ανακοινώσει εκ μέρους της πολιτείας την απόφαση για δημιουργία ενός προτύπου κέντρου αυτισμού στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.

«Δεν μείναμε στην ανακοίνωση, προχωρήσαμε. Χαίρομαι, γιατί όλα έχουν ξεκινήσει, το κέντρο είναι κοστολογημένο στα 4,5 εκατομμύρια, προϋπολογισμένο στους προϋπολογισμούς του κράτους, και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με τον Δήμο της Αγίας Νάπας, με τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας, ο οποίος προχώρησε με την προκήρυξη των σχεδίων, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, στις 23 Μαρτίου, και προχωρούμε ως είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο, είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ως πολιτεία έναντι αυτών των συμπατριωτών μας», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν ήταν εύκολη η διαδρομή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ήταν μια ευχάριστη διαδρομή, με καλή παρέα και αρκετό κόσμο, ενώ σε ερώτηση αν προπονείται, είπε ότι προπονείται καθημερινά μία με μιάμιση ώρα το πρωί πριν πάει στο γραφείο, «γιατί είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις από τα καθήκοντά μου».

Σημειώνεται ότι με την ομάδα του Προεδρου της Δημοκρατίας έτρεξαν ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, καθώς και μέλη της Προεδρικής Φρουράς.

