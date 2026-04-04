Πνίγεται στη σκόνη και σήμερα η Κύπρος, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να εκδίδει ξανά προειδοποίηση για το ισχυρό επεισόδιο με την αφρικανική σκόνη. Ελπίδα ότι θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, δίνουν οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χιόνια και οι άνεμοι που αναμένονται στη διάρκεια της μέρας.

Στην νέα προειδοποίηση αναφέρεται ότι «το σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή με συγκεντρώσεις πολύ ψηλές κατά διαστήματα. Σταδιακή υποχώρηση του επεισοδίου αναμένεται από το απόγευμα και μετά».

Η νέα προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 11:30 μέχρι τις 18:00.

Παράλληλα, την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αργότερα μέσα στη μέρα μέτριοι μέχρι ισχυροί.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ το βράδυ αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.