Συναγερμός στις Αρχές μετά από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα 30χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τις 4:00 λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της κατοικίας του 30χρονου ιδιοκτήτη του, στην περιοχή Αραδίππου.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνου εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά.