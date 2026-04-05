Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά σε οικία από χρήση ξυλόσομπας.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι, χθες, στις 16:56 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε σαλόνι ιδιωτικής οικίας στο Φρέναρος Αμμοχώστου.

Από πυρκαγιά εκτεταμένες ζημίες σημειώθηκαν στο σαλόνι της οικίας, ενώ από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε και η βαφή ολόκληρης της οικίας.

Ανταποκρίθηκαν 3 στελεχωμένα οχήματα.

Αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ακτινοβολία θερμότητας της ξυλόσομπας, η οποία ήταν σε κοντινή απόσταση από καναπέ στο καθιστικό.