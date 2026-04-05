Τροχαία σύγκρουση συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος του Κόρνου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός φαίνεται να απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να κτυπήσει αρχικά στο μεσαίο κιγκλίδωμα και στη συνεχεία να καταλήξει στη λωρίδα ασφαλείας.

Από τη σύγκρουση, κομμάτια του οχήματος διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

Να σημειωθεί ότι, καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται από το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού στην περιοχή Κόρνου και Κοφίνου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.