Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, καθώς το 89,3 % των ατόμων ηλικίας 16-29 ετών στην ΕΕ ανέφεραν ότι τα χρησιμοποίησαν το 2025. Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τον γενικό πληθυσμό, όπου το 67,3% των ανθρώπων χρησιμοποιούσε τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω από το 90 % των νέων χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (98,3 %), την Τσεχία (97,2 %), τη Δανία (96,9 %) και τη Φινλανδία (96,6 %), ενώ τα χαμηλότερα ήταν στην Ιταλία (80,3 %), τη Γερμανία (84,2 %) και το Λουξεμβούργο (84,8 %).

Χρήση των κοινωνικών δικτύων το 2025 (%, ανά ηλικιακή ομάδα).

Τα μεγαλύτερα κενά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των νέων καταγράφηκαν στην Κροατία (29,2 ποσοστιαίες μονάδες, 61,5 % του γενικού πληθυσμού έναντι 90,7 % των νέων), την Αυστρία (28,2 ποσοστιαίες μονάδες, 67,9 % έναντι 96,1 %) και την Πολωνία (27,2 ποσοστιαίες μονάδες, 63,3 % έναντι 90,5 %). Τα μικρότερα κενά καταγράφηκαν στη Δανία (7,2 εκατοστιαίες μονάδες, 89,7 % έναντι 96,9 %), στη Μάλτα (10,3 εκατοστιαίες μονάδες, 81,6 % έναντι 91,9 %) και στην Κύπρο (11,8 εκατοστιαίες μονάδες, 86,5 % έναντι 98,3 %).