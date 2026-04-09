Με μελέτη αντικτύπου, αντισταθμιστικά μέτρα και συμμετοχή των ίδιων των παιδιών θα πρέπει να προχωρήσει στην Κύπρο η συζήτηση για καθορισμό ορίου ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους.

Κληθεισα να σχολιάσει τις εξελίξεις μετά τη χθεσινή ανακοίνωση στην Ελλάδα για απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, η κ. Περικλέους ανέφερε ότι στην Κύπρο βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη συντονισμένη συζήτηση, υπό το Υφυπουργείο Καινοτομίας και με τη συμμετοχή του Γραφείου της, του Υπουργείου Παιδείας, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο στόχος που έχει τεθεί, είπε, είναι το 2027, σημειώνοντας ότι το θέμα θα τεθεί και σε Άτυπο Συμβούλιο στο τέλος Απριλίου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, ώστε να συζητηθεί μεταξύ των χωρών.

Όπως είπε, καταρτίζεται σχέδιο δράσης και εξετάζονται, πέραν του ενδεχομένου απαγόρευσης, και επιλογές όπως πρόσβαση με γονική συναίνεση, η οποία να είναι πραγματικά επαληθεύσιμη ηλικιακά.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι το Γραφείο της προσήλθε στις σχετικές συσκέψεις αφού άκουσε πρώτα την ομάδα εφήβων συμβούλων του, σημειώνοντας ότι οι απόψεις των παιδιών λαμβάνονται υπόψη.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν την έντονη ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, λόγω φαινομένων όπως το cyberbullying, ζητήματα ψυχικής υγείας και εθισμός, τόνισε όμως ότι πρέπει να εξεταστεί και ο αρνητικός αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ρύθμιση σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε παιδιά με ευαλωτότητες ή με αναπηρία, καθώς και σε παιδιά που εκφράζονται ευκολότερα στον ψηφιακό χώρο.

Όπως είπε, στόχος είναι να προηγηθεί μελέτη αντικτύπου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να καταγραφεί το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και να υιοθετηθούν στοχευμένα μέτρα που θα περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες και θα ενισχύουν την ψηφιακή ωριμότητα των παιδιών.

Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει ήδη ένας προσανατολισμός ως προς το ηλικιακό όριο που θα μπορούσε να καθοριστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι κάτι τέτοιο πρέπει να προχωρήσει μέσα από σωστά νομοθετικά βήματα.

Η κ. Περικλέους είπε ακόμη ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι το 2027, καθώς απαιτείται ψήφιση από τη Βουλή, ενώ το θέμα θα τεθεί και σε Ατυπο Συμβούλιο στο τέλος Απριλίου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, ώστε να συζητηθεί μεταξύ των χωρών.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι αναγνωρίζεται και η ανάγκη ρύθμισης των ίδιων των πλατφορμών, του επιβλαβούς περιεχομένου και των αλγορίθμων που οδηγούν σε εθισμό, κάτι που -όπως είπε- πρέπει να προωθηθεί συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο θα γίνει επίσης διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας «Η Φωνή του Πολίτη», ενώ προγραμματίζονται εντός της χρονιάς εκστρατείες ενημέρωσης από παιδιά προς παιδιά και προς γονείς, περιλαμβανομένου και του ζητήματος του sharenting.

Σημείωσε, τέλος, ότι οποιοδήποτε ηλικιακό όριο θα πρέπει να μπορεί στο μέλλον να αναθεωρείται, εφόσον μεταβάλλονται τα δεδομένα και ενισχύεται η ψηφιακή ωριμότητα των παιδιών.

ΚΥΠΕ