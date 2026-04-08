Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου στην Κύπρο, που έχασε τη ζωή του μετά από διαδικτυακό βασανισμό που υπέστη μέσω σειράς σκληρών challenges. Άγνωστοι τον υποχρέωσαν να προβεί σε διάφορες πράξεις, απειλώντας την οικογένειά του, με τον πατέρα του να απευθύνει κραυγή απόγνωσης για προστασία των ανηλίκων από το bullying του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το MEGA στην Ελλάδα, o Χριστόφορος ήταν ένα παιδί χαμογελαστό με έφεση στα μαθηματικά και δεμένο με τους γονείς του. Ο διαδικτυακός εχθρός ωστόσο καραδοκούσε. Έζησε έναν εφιάλτη 50 ημερών που κατέληξε σε τραγωδία, όταν άγνωστοι τον προσέγγισαν μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού και κέρδισαν την εμπιστοσύνη του.

«Τις τελευταίες 50 μέρες, ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Από ένα παιδί που ήταν χαρούμενος, πάντα με γέλιο, έγινε σαν ρομπότ», λέει ο πατέρας του.

Το χρονικό του δράματος

Πιστεύοντας πώς έχει κάνει νέους φίλους, ο νεαρός Χριστόφορος παγιδεύτηκε άθελά του στον κόσμο του «dark web». Δέχτηκε να κάνει ορισμένα challenges που οι άγνωστοι του διαδικτύου του ζητούσαν να κάνει, αν ήθελε να είναι στην παρέα τους.

Τα παιχνίδια πρόκλησης γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνα και ο μικρός Χριστόφορος βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στον λαβύρινθο του cyberbullying.

«Διάφορα challenges σαν να φάει κορν φλέικς σε δυόμιση λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα “Χριστόφορε γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γρήγορα;”. Και μου είπε “μπαμπά πρέπει”. Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπανε να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μην δικαιούται να ξαπλώσει», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου στο Mega.

Τα διαδικτυακά αρπακτικά, που παρίσταναν τους συνομήλικους του, ανάγκασαν τον ανήλικο να τους δώσει τα προσωπικά στοιχεία των γονέων του. Αφού τα πήραν, τον έβαζαν να μένει ξύπνιος ή να μην κλείνει καθόλου το τηλέφωνό του για 24 ώρες, ενώ αν δεν υπάκουε, η απειλή ήταν ευθεία: «Θα σκοτώσουμε τους γονείς σου».

«50 μέρες βασανισμός»

«Βασανισμός ήτανε, 50 μέρες βασανισμός. “Αν δεν κάνεις όλα τα challenges που σου δίνουμε, δεν θα σ’ αφήσουμε ήσυχο”. Και του δώσανε το τελευταίο το challenge και του είπανε “αν το κάνεις αυτό, σε αφήνουμε και εσένα και την οικογένειά σου ήσυχους”», εξομολογείται ο πατέρας του άτυχου 15χρονου.

«Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω σας παρακαλώ να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τους φεύγετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες», προσθέτει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τραγικός χαμός του το 2022 είχε συγκλονίσει την Αγγλία αλλά και την Κύπρο από όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας. Οι γονείς του Χριστόφορου, Γιώργος και η Αρετή, αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα να ενημερώσουν γονείς και παιδιά για τους κρυφούς κινδύνους των social media.

«Μετά από αυτό είναι το Minecraft και το Fortnite. Τα παιδιά που παίζουν νομίζουν ότι αυτοί είναι οι φίλοι τους αλλά η αλήθεια είναι πως αυτοί δεν είναι οι φίλοι τους».

Για τον θάνατο του 15χρονου παιδιού δεν βρέθηκε κανένας ένοχος, γιατί πολύ απλά οι φίλοι που συνομιλούσε δεν υπήρχαν. Ήταν ψεύτικα προφίλ από ανώνυμους χρήστες.

«Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσανε στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος ‘έφυγε’, του στείλανε μήνυμα και του είπανε “are you dead?”. Και μάθαμε μετά, όταν “έφυγε” ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις που υποτίθεται δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον, ήταν το ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web», αποκαλύπτει ο πατέρας.

Όπως περιγράφει ο ίδιος στο MEGA στην Ελλάδα, την τελευταία ημέρα της ζωής του, ο Χριστόφορος κλείστηκε στο δωμάτιό του. Η τελευταία κουβέντα που άκουσε ο πατέρας του από εκείνον ήταν «μπαμπά, μπορώ να πάω να παίξω στο δωμάτιο μου;».

Η οικογένεια είχε μετακομίσει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά τον χαμό του παιδιού τους, διαπιστώθηκε πως ακόμα 9 παιδιά στην ίδια γειτονιά είχαν πέσει θύματα των διαδικτυακών κακοποιών, οι οποίοι ωστόσο δεν ταυτοποιήθηκαν.

Η οικογένεια του 15χρονου πλέον έχει ως σκοπό ζωής την αφύπνιση και την κινητοποίηση γονέων και ανήλικων.

