Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 24χρονος από τη Συρία, που συνελήφθη ως ύποπτος για την απίστευτη υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 19χρονου, ο οποίος μαχαιρώθηκε βράδυ της Κυριακής του Πάσχα σε γνωστό νυκτερινό κέντρο της ακτής Μακένζι. Ο ύποπτος καταζητείτο και συνελήφθη χθες από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αρνείται να συνεργαστεί με την Αστυνομία. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σε απόπειρα φόνου, πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία.

Οι δύο, που είναι άγνωστοι μεταξύ τους, βρίσκονταν στο νυκτερινό κέντρο και σε κάποια στιγμή γύρω στις 10 το βράδυ, προφανώς λόγω της πολυκοσμίας, έπεσαν κατά λάθος ο ένας πάνω στον άλλο. Έπειτα ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται με τον 24χρονο ν’ αναφέρει πως δέχθηκε επίθεση και κτύπημα στο πρόσωπο. Στη συνέχεια το θύμα άρχισε ν’ απομακρύνεται με στόχο να επιστρέψει στο τραπέζι στο οποίο βρισκόταν η παρέα του. Όπως ανέφερε, σε κάποια στιγμή, ένοιωσε κάψιμο στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματός του και αντιλήφθηκε πως αιμορραγούσε.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας από φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα μήκους 3 εκατ. στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού, που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Λάρνακας και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.