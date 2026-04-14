Εντατικές έρευνες διενεργεί το ΤΑΕ Λάρνακας προς εντοπισμό 24χρονου από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε 19χρονο Ελληνοκύπριο σε γνωστό νυκτερινό κέντρο της ακτής Μακένζι, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. Αίσθηση προκαλεί ο λόγος που πυροδότησε καυγά μεταξύ των δύο εντός του νυκτερινού κέντρου, που ήταν κατάμεστο από κόσμο και λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν από τους ανακριτές της υπόθεσης, οι δύο είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Σε κάποια στιγμή γύρω στις 10 το βράδυ, προφανώς λόγω της πολυκοσμίας, ο 24χρονος και ο 19χρονος, έπεσαν κατά λάθος ο ένας πάνω στον άλλο. Πιο συγκεκριμένα κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου. Έπειτα ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται με τον 24χρονο ν’ αναφέρει πως δέχθηκε επίθεση και κτύπημα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια το θύμα άρχισε ν’ απομακρύνεται με στόχο να επιστρέψει στο τραπέζι στο οποίο βρισκόταν η παρέα του. Όπως ανέφερε ένοιωσε κάψιμο στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματός του και αντιλήφθηκε πως αιμορραγούσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας από φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους 3 εκατ. στη δεξιά νεφρική χώρα και ρήξη νεφρού, που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείου Λάρνακας και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ λάρνακας, όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται. Ο καταζητούμενος είναι παντρεμένος με ευρωπαία υπήκοο και ζει μόνιμα στην Κύπρο.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σε απόπειρα φόνου, πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία.