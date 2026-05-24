Παράπονα, κυρίως από ηλικιωμένους, καταγράφονται στα δύο εκλογικά κέντρα της περιοχής Δροσιάς στη Λάρνακα, αφού κάποιοι δυσκολεύονται να βρουν που ψηφίζουν.

Ο λόγος είναι πως αποφασίστηκε πως θα γίνει διαχωρισμός των προσφύγων εκλογέων με τους Λαρνακεις που ψηφίζουν πλέον σε δύο Δημοτικά Σχολεία που βρίσκεται το ένα απέναντι στο άλλο.

Αρκετά άτομα σπευδουν να ψηφίσουν στο σχολείο όπου ασκούσαν παραδοσιακά το εκλογικό τους δικαίωμα και ενημερώνονται επί τόπου για τις αλλαγές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ζεύγους ηλικιωμένων, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι οποίοι, λόγω αυτής της αλλαγης, δήλωσαν πως δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Παράπονα εκφράστηκαν από ψηφοφόρους και στο philenews που βρέθηκε επί τόπου. Πάντως οι εργαζόμενοι στον χώρο καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε να εξυπηρετήσουν όσους δεν γνωρίζουν που ψηφίζουν.