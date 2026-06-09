Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες σε σχέση με τον θάνατο ηλικιωμένης, η οποία ήταν νεκρή για πολύ καιρό, όπως εκτιμάται από την κατάσταση της σορού της, χωρίς, όμως, να το αντιληφθεί κανένας. Εντοπίστηκε μόνο όταν περίοικοι κατήγγειλαν πως από συγκεκριμένο διαμέρισμα στην περιοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας, στο κέντρο της πόλης, αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παραβιάστηκε χθες το απόγευμα η πόρτα του διαμερίσματος και εντός αυτού εντοπίστηκε σορός σε ιδιαίτερα προχωρημένη αποσύνθεση.

Η σορός δεν είναι σε αναγνωρίσιμη κατάσταση κι έτσι θα χρειαστούν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίησή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία στο συγκεκριμένο σπίτι διέμενε μόνη της 82χρονη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν αναζητήθηκε από τους οικείους της το τελευταίο εξάμηνο. Η Αστυνομία Λάρνακας, που διερευνά αφύσικο θάνατο, θα κάνει ενέργειες μέσω της Europol για εντοπισμό συγγενών της γυναίκας, ώστε να εξασφαλιστούν δείγματα DNA για σκοπούς ταυτοποίησης.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νενομισμένη νεκροτομή, που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.