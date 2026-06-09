Βγαίνει στο σφυρί η πολυτελής έπαυλη του πολιτογραφηθέντα Μαλαισιανού Τζο Λο, ο οποίος είχε πολιτογραφηθεί Κύπριος υπό αξιοπερίεργες συνθήκες.

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) εξασφάλισε διάταγμα δήμευσης της εν λόγω περιουσίας.

Το σχετικό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και της ΜΟΚΑΣ τέθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Το εν λόγω δικαστικό σώμα ενέκρινε το σχετικό αίτημα, ενώ το διάταγμα συντάχθηκε χθες. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πρώτη φορά εκδίδεται ένα τέτοιας μορφής διάταγμα για ρευστοποίηση περιουσίας προσώπου, χωρίς αυτό να έχει ποινική καταδίκη.

Η επίδικη περιουσία αφορά στην κατοικία του Τζο Λο στην Αγία Νάπα και συγκεκριμένα μια υπερπολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη στο Κάβο Γκρέκο, η οποία αγοράστηκε έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον τα χρήματα που θα προκύψουν από τη ρευστοποίηση του ακινήτου θα διατεθούν στη Μαλαισία. Θυμίζουμε ότι η ασιατική χώρα έχει κινήσει διεθνώς διαδικασίες, αφού θεωρεί τον Λο υπαίτιο για μεγάλης κλίμακας υπεξαίρεση από το δημόσιο.

Τον Μάιο του 2023 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποστέρηση της υπηκοότητας του Τζο Λο λόγω του γεγονότος ότι καταζητείτο για το γνωστό σκάνδαλο 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην παγκόσμια ιστορία, με επίκεντρο την υπεξαίρεση τουλάχιστον $4,5 δισεκατομμυρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας μεταξύ 2009 και 2015. Ο επιχειρηματίας Τζο Λο φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος που οργάνωσε το δίκτυο απάτης και ξεπλύματος χρήματος.