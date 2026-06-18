Ένα εργασιακό burnout στο Λονδίνο, η μετακόμιση στο Alicante και μια τρελή επιχειρηματική ιδέα που έγινε πραγματικότητα, οδήγησαν στη δημιουργία του Swallow. Την καφετέρια του Κύπριου Γρηγόρη Λοΐζου που βραβεύτηκε πρόσφατα ως μία από τις καλύτερες σε ολόκληρη την Ισπανία.

Πώς βρέθηκε ένας Κύπριος στο Alicante;

Ζούσα στο Λονδίνο και εργαζόμουν εκεί για χρόνια μετά τις σπουδές μου. Κάποια στιγμή, στη διάρκεια της πανδημίας, αποφασίσαμε με τη σύζυγό μου να φύγουμε. Περάσαμε έναν χρόνο στην Κύπρο και στη συνέχεια καταλήξαμε σε αυτή την πόλη που γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Τελικά, μείναμε εκεί μόνιμα. Το Alicante έχει έντονο μεσογειακό και ισπανικό χαρακτήρα, με πολλά στοιχεία που θυμίζουν την Κύπρο. Οι άνθρωποι που είναι ζεστοί, ο τρόπος ζωής, η συνήθεια να βγαίνεις αργά για φαγητό και να αφιερώνεις χρόνο με φίλους, απολαμβάνοντάς τη ζωή – όλα αυτά δημιουργούν μια οικεία αίσθηση και αυτός είναι και ο λόγος που το αγαπήσαμε.

Και πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Swallow;

Ήθελα να ξεκινήσω κάτι δικό μου επιχειρηματικά. Μέχρι που ένα πρωί ξύπνησα και είπα στη Λάουρα ότι θέλω να ανοίξω ένα specialty coffee shop. Πάντα με γοήτευε η κουλτούρα του καφέ που είχα γνωρίσει στο Λονδίνο, παρόλο που τότε οι γνώσεις μου γύρω από το αντικείμενο ήταν ελάχιστες. Έτσι, άρχισα να διαβάζω, να εκπαιδεύομαι και να μαθαίνω όσα περισσότερα μπορούσα για τον κόσμο του καφέ. Παράλληλα, αναζητούσα τον κατάλληλο χώρο, έναν χώρο που θα με ενέπνεε και θα μου επέτρεπε να υλοποιήσω το όραμα που είχα στο μυαλό μου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.

Ποια είναι η κουλτούρα του καφέ στην Ισπανία;

Όπως και στην Κύπρο, υπάρχει μεγάλη αγάπη για τον καφέ. Το βλέπεις παντού: από το πρωί, όταν ο κόσμος αγοράζει τον καφέ του μαζί με κάτι ελαφρύ για φαγητό, μέχρι τα διαλείμματα της ημέρας, όπου οι άνθρωποι κάθονται έξω και τον απολαμβάνουν με την ησυχία τους. Στον τομέα του specialty coffee, ωστόσο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Παρότι η σκηνή αναπτύσσεται δυναμικά σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, στο Alicante υπήρχε ένα εμφανές κενό. Το έβλεπα να μεγαλώνει στο Λονδίνο και σε άλλα μέρη που επισκεπτόμουν, ενώ στην πόλη μας υπήρχαν τότε μόλις τρεις καφετέριες που ασχολούνταν με το specialty coffee. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουμε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, με προσεγμένη αισθητική και πραγματική αγάπη για τον καφέ, που θα κάλυπτε αυτή την ανάγκη.

Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα για να το υλοποιήσεις;

Έψαχνα τον κατάλληλο χώρο για περίπου έναν χρόνο. Ξυπνούσα κάθε πρωί, περπατούσα στους δρόμους, έβλεπα πινακίδες, έπαιρνα τηλέφωνα και ξεκινούσα ξανά από την αρχή. Τελικά βρήκα αυτό το μέρος στο ιστορικό κέντρο, σε ένα πέρασμα που οδηγεί προς το κάστρο της πόλης το οποία έχει θέα στη θάλασσα. Τότε λειτουργούσε ως μπαρ και κλαμπ, οπότε χρειάστηκε να γίνουν εκτεταμένες αλλαγές. Δεν είχε καν παράθυρα και ήταν χαμηλοτάβανο, όμως διέθετε τις προϋποθέσεις για να μεταμορφωθεί σε αυτό που είχα φανταστεί. Μαζί με τη σχεδιάστριά μου θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο μεσογειακό χώρο, γεμάτο φυτά που να εκπέμπει μια αίσθηση χαλάρωσης. Χρειάστηκαν μήνες δουλειάς, αλλά το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε. Παράλληλα, παρακολουθούσα μαθήματα, εργαζόμουν για μικρά διαστήματα σε άλλες καφετέριες και προσπαθούσα να περιβάλλομαι από ανθρώπους με το ίδιο πάθος για τον καφέ. Όσο περισσότερα μάθαινα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι δεν αρκεί η ποιότητα στο φλιτζάνι – εξίσου σημαντική είναι η εμπειρία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο την απολαμβάνεις. Στο Swallow προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε και τα δύο.

Το όνομα «Swallow» κρύβει μια αρκετά προσωπική ιστορία, σωστά;

Είχα από παλιά ένα τατουάζ με χελιδόνι. Όταν δούλευα σε μια startup και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας εταιρεία, μόλις καταφέραμε να κάνουμε launch το προϊόν, έπαθα burnout. Την επόμενη μέρα δεν μπορούσα ούτε να ανοίξω τον υπολογιστή! Αυτό κράτησε περίπου έναν χρόνο, ήμουν εντελώς εξαντλημένος… Όταν άρχισα να ψάχνω έναν τρόπο για να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό, το Swallow ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη το όνομα που ήθελα να έχει η επιχείρηση, εξαιτίας αυτής της νέας αρχής και της ζωής που ήθελα να κτίσω.

Τι σημαίνει για σένα η κατάταξή του ανάμεσα στα 100 καλύτερα καφέ της Ισπανίας;

Η διάκριση αυτή είναι πάνω απ’ όλα μια αναγνώριση των κόπων και της προσπάθειας που καταβάλαμε για να το δημιουργήσουμε. Έχω αφιερώσει σε αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου, μαζί με την ομάδα που το στηρίζει καθημερινά. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά, με περίπου 4.500 υποψήφιες καφετέριες, ανάμεσά τους ορισμένες από τις πιο γνωστές στην Ευρώπη. Όταν βρίσκεσαι να ανταγωνίζεσαι όλα αυτά τα ονόματα και τελικά καταφέρνεις να διακριθείς, αποκτάς ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσεις. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να χτίσεις κάτι ξεχωριστό σε μια μικρότερη πόλη. Τέτοιες διακρίσεις, όμως, σου δίνουν την επιβεβαίωση και την ενέργεια να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα.

Πώς αντέδρασες όταν σου ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα;

Όταν λάβαμε το μήνυμα στο Instagram που μας ενημέρωνε για τη διάκριση, δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Μέχρι και την ημέρα της τελετής απονομής δεν είχα συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε συμβεί. Μόνο όταν καθίσαμε στις θέσεις μας και άρχισαν οι ανακοινώσεις ένιωσα πραγματικά την ένταση και τον ενθουσιασμό της στιγμής. Ήταν ένα υπέροχο συναίσθημα, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για ολόκληρη την κοινότητα που έχουμε κτίσει γύρω από το Swallow. Για κάποιον που ξεκίνησε από την Κύπρο και βρέθηκε στο Alicante δημιουργώντας κάτι από το μηδέν, η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Το να βλέπω να αναγνωρίζεται μια προσπάθεια, μεταφέροντας παράλληλα στοιχεία της κυπριακής φιλοξενίας και της δικής μας κουλτούρας γύρω από τον καφέ, ήταν πραγματικά ξεχωριστό.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Η διαδικασία βασίζεται κατά 70% στην κρίση επαγγελματιών του χώρου, οι οποίοι επισκέπτονται ανώνυμα τα καταστήματα και εξετάζουν κάθε πτυχή της εμπειρίας, από την ποιότητα του καφέ και του φαγητού μέχρι το σέρβις και τη συνολική ατμόσφαιρα. Το υπόλοιπο 30% διαμορφώνεται από την ψήφο του κοινού, συνδυάζοντας έτσι την επαγγελματική αξιολόγηση με την άποψη των ίδιων των πελατών.

Υπάρχει κάποιο κυπριακό στοιχείο που κουβαλάς στο Swallow;

Νομίζω ότι βρίσκεται κυρίως στη φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τον χώρο και τους ανθρώπους. Όταν μπαίνω στον χώρο, νιώθω ότι βρίσκομαι στη Μεσόγειο. Η φιλοξενία και το πάθος για αυτό το εγχείρημα είναι στοιχεία που κουβαλώ από την Κύπρο. Παράλληλα, προσπαθώ να συστήσω στους πελάτες τον κυπριακό καφέ, εξηγώντας τους τη διαδικασία και την κουλτούρα που τον συνοδεύει, αλλά χρησιμοποιώντας καφέ ειδικότητας. Είναι ένας τρόπος να συνδυάσω την κυπριακή παράδοση με τον κόσμο του specialty coffee. Στα σχέδιά μου είναι επίσης να φέρω έναν παραδοσιακό κυπριακό τζιζβέ με άμμο, κάτι που θα ήθελα πολύ να υλοποιήσω μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Πού μεγάλωσες; Κρατάς επαφή με το νησί;

Μεγάλωσα στα Λατσιά της Λευκωσίας και, παρόλο που πλέον η ζωή μου είναι στην Ισπανία, διατηρώ πολύ στενή σχέση με την Κύπρο. Σήμερα, όταν επιστρέφουμε στο νησί, μένουμε στη Λάρνακα και προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί θέλω να διατηρώ την επαφή μου με τον τόπο και, φυσικά, με την οικογένειά μου. Τώρα που έχω έναν γιο οκτώ μηνών, αυτό έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Θέλω να επισκέπτεται συχνά την Κύπρο, να περνά χρόνο με τους παππούδες του και να μεγαλώνει έχοντας επαφή με την κουλτούρα και τις ρίζες του.

Ποια είναι τα όνειρά σου για το Swallow;

Θα ήθελα εξελιχθεί από μια επιτυχημένη καφετέρια σε ένα αναγνωρίσιμο brand με διεθνή παρουσία. Δεν με ενδιαφέρει η λογική της γρήγορης επέκτασης ή το να ανοίξω δεκάδες καταστήματα, αλλά να χτίσω μια ολοκληρωμένη ταυτότητα γύρω από αυτό, με ξεκάθαρη φιλοσοφία και αισθητική. Ήδη εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας τον δικό μας καφέ και μια σειρά προϊόντων που συνδέονται με την εμπειρία της καφετέριας, χτίζοντας σταδιακά ένα lifestyle brand. Μακροπρόθεσμα, θα ήθελα να το δω να αποκτά παρουσία σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου, σε μέρη όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, ίσως κάποτε και στην Κύπρο!