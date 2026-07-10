Η κλιματική αλλαγή φέρνει καύσωνες και οι καύσωνες, μεταξύ άλλων, οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων και κατ’ επέκταση αύξηση του ποσοστού των βακτηρίων «Vibrio» που πλέον μας απειλούν για τα καλά και στις θάλασσες της Ευρώπης.

Τα συγκεκριμένα βακτήρια, είναι υπεύθυνα για τη νόσο «Βιμπρίωση», (Vibriosis). Πρόκειται για μια λοίμωξη που οδηγεί συνήθως σε στομαχικές διαταραχές, διάρροια, εμετό, πυρετό, ναυτία ή ακόμα και σε μολύνσεις τραυμάτων, όταν τα τραύματα έρθουν σε επαφή με το μολυσμένο νερό.

Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν με βακτήρια Vibrio εάν μολυσμένο νερό εισέλθει σε μια γρατσουνιά ή πληγή ή εάν καταναλώσουν ωμά/μη καλά μαγειρεμένα θαλασσινά και οστρακοειδή (π.χ. στρείδια).

Η βιμπρίωση εμφανίζεται συχνότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όπως επισημαίνει σε ειδική έκθεση του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), η άνοδος της θερμοκρασίας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή ευνοεί την ανάπτυξή της.

Οι τελευταίοι καύσωνες σε ευρωπαϊκές χώρες έθεσαν το ECDC σε συναγερμό ενώ εδώ και δύο εβδομάδες τα βακτήρια Vibrio και η βιμπρίωση περιλαμβάνονται στην αναφορά επιτήρησης με το αρμόδιο ευρωπαϊκό κέντρο να προειδοποιεί για περαιτέρω ανάπτυξή τους.

«Οι περιοχές αυξημένου κινδύνου εξαρτώνται από τον καιρό και ιδιαίτερα από τη θερμοκρασία, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη προειδοποίηση και την πρόληψη ακόμη πιο σημαντική», αναφέρει στην ειδική έκθεση του το ECDC και προσθέτει: «Μετά το πρόσφατο κύμα καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη, ο κίνδυνος αυξήθηκε γρήγορα σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα για τόσο νωρίς στην εποχή».

Για την άμεση ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών, μάλιστα, το ECDC υπενθύμισε προχθές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, την ύπαρξη του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου που εντοπίζει τις περιοχές αυξημένου κινδύνου για κάθε ημέρα.

Το ενημερωμένο εργαλείο δείχνει πού οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των βακτηρίων Vibrio, με βάση τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και τα δεδομένα συγκέντρωσης θαλασσινού αλατιού από ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Προχθές πάντως η περιοχή της Μεσογείου δεν περιλαμβανόταν στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ωστόσο τα δεδομένα μεταβάλλονται ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν σε κάθε περιοχή ανά εικοσιτετράωρο.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη βιμπρίωση

Τα περισσότερα περιστατικά βιμπρίωσης εμφανίζονται με ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να είναι σοβαρά ή και απειλητικά για τη ζωή, ειδικά αν αφορούν ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως λίγες ώρες έως μερικές ημέρες μετά την έκθεση και διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των βακτηρίων στον οργανισμό.

Μετά την κατανάλωση μολυσμένων θαλασσινών:

Διάρροια

Κράμπες στο στομάχι

Ναυτία ή έμετος

Πυρετός.

Μετά από επαφή με μολυσμένο νερό:

Λοίμωξη του αυτιού.

Ερυθρότητα, πρήξιμο και πόνος γύρω από μια πληγή, που υποδηλώνουν δερματική λοίμωξη.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί στο αίμα και να προκαλέσει σήψη, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Όπως προειδοποιεί, καταλήγοντας το ECDC, «oι περιβαλλοντικοί παράγοντες (ιδιαίτερα οι αυξημένες θερμοκρασίες) είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη και τη μετάδοση των βακτηρίων Vibrio, καθώς αυτά πολλαπλασιάζονται ταχύτερα σε ζεστό νερό. Η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί επομένως να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης βιμπρίωσης το καλοκαίρι, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καύσωνα».