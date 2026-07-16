Μια άκρως ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε πρόσφατα το Διοικητικό Δικαστήριο που αφορά στο ζήτημα της αρχαιότητας σε συνδυασμό με την πείρα.

Σε προσφυγή αιτητή για προαγωγή άλλου προσώπου στη θέση του Ανώτερου Λειτουργού Συντονισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης στο ΥΠΟΙΚ, ηγέρθη το ζήτημα της πείρας, εφόσον όλοι ήταν ίσοι σε προσόντα και αξία. Το Δικαστήριο έκρινε ως ορθή τη θέση του συνηγόρου του αιτητή Δημοσθένη Στεφανίδη, ότι πρέπει να γίνεται μνεία της πείρας, η οποία κατά τεκμήριο συνοδεύει την υπέρτερη αρχαιότητα. Κάτι που στην κρίση της ΕΔΥ δεν έγινε, εφόσον ουδεμία μνεία της πείρας αυτής έγινε. Το Δικαστήριο υιοθέτησε αυτά που αποφάνθηκαν κατά καιρούς στο ανώτατο δικαστήριο ότι «η πείρα ως παράγων δεν αποτελεί ένα από τα θεσμοθετημένα κριτήρια προαγωγής, πλην, όμως, η νομολογία έχει με συνέπεια καθορίσει ότι η πείρα εφόσον είναι σχετική και ανάγεται σε καθήκοντα που ο υποψήφιος επιτελούσε στην αμέσως της προηγούμενης της προαγωγής θέσης, πρέπει να μνημονευτεί από το διοικητικό όργανο εφόσον αυτή η πείρα προσθέτει στην αξία του».

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε, με δεδομένο ότι η υπέρτερη αρχαιότητα του αιτητή αφορούσε στην αμέσως προηγούμενη της επίδικης να είχε μνημονευτεί και ληφθεί υπόψη από το διοικητικό όργανο η τεκμαιρόμενη εκ της αρχαιότητας πείρα ως παράγοντας που έχει τη δική του σημασία εφόσον προσμετρά στην αξία του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή έγινε μεν μνεία της υπεροχής σε αρχαιότητα του αιτητή χωρίς όμως οποιαδήποτε αναφορά στην πείρα που κατά τεκμήριο συνεπιφέρει η υπεροχή σε αρχαιότητα. Δε θεωρήθηκε αρκετή η αναφορά μόνο στην αρχαιότητα ούτε ότι η αναφορά αυτή «υπαινίσσεται» ότι λήφθηκε υπόψη και η τεκμαιρόμενη πείρα λόγω αρχαιότητας.

«Η ίδια λοιπόν πλημμέλεια εντοπίζεται, τόσο στην απόφαση της ΕΔΥ, όσο και στη σύσταση, στην οποία επίσης ουδέν ως προς την εν λόγω πείρα αναφέρεται. Άρα για τον λόγο αυτό, υπάρχει πεδίο παρέμβασης και η προσφυγή θα πρέπει να επιτύχει», κατέληξε το Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι μετά την ακύρωση της απόφασης αυτής, η ΕΔΥ συμμορφώθηκε προχωρώντας με τον διορισμό του αιτητή που πέτυχε στο Δικαστήριο, προάγοντάς τον αναδρομικά από το 2021.