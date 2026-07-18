Στην Κύπρο σπάσαμε κάθε ρεκόρ από πλευράς διακίνησης οχημάτων σε κεντρικούς και υπεραστικούς δρόμους και, αν η τάση συνεχιστεί, το χάος που ήδη παρατηρείται σε κάποιες οδικές αρτηρίες θα διευρυνθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες.

Για του λόγου το αληθές, αναφέρεται πως, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), το οποίο καταγράφει την τροχαία κίνηση παγκυπρίως, στον παρακαμπτήριο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό από το 2015 μέχρι σήμερα η διακίνηση οχημάτων αυξήθηκε κατά περίπου 32.000 την ημέρα.

Συγκεκριμένα, με βάση τις καταγραφές, τον Ιούνιο του 2015 στον συγκεκριμένο παρακαμπτήριο διακινούνταν 68.000 οχήματα ανά 24ωρο, ενώ τον Ιούνιο του 2025 αυξήθηκαν σε 91.000, για να εκτοξευθούν τον Ιούνιο του 2026 στα 100.700 ανά 24ωρο. Διευκρινίζεται πως, αναλόγως της ημέρας, τα οχήματα κυμαίνονται μεταξύ 95.000 και 100.700.

Όμως, ο παρακαμπτήριος Αγίου Αθανασίου δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση εκτόξευσης της διακίνησης. Ο Εκτελεστικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος στον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Αλέξης Αυγουστής, αναφέρει ενδεικτικά και τα ακόλουθα παραδείγματα:

. Στη Λεωφόρο Αρχαγγέλου, τα οχήματα από 28.500 ανά 24ωρο το 2015 αυξήθηκαν σε 36.000 το 2025 και τον Ιούνιο του 2026 ανήλθαν σε 37.000.

. Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2, Λύμπια), από 28.000 το 2015 ανήλθαν σε 31.000 το 2025 και σε 35.000 το 2026.

. Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1, τρεις λωρίδες προς Λεμεσό), τα οχήματα από 31.000 το 2015 αυξήθηκαν σε 40.600 το 2025 και το 2026 έφτασαν τις 42.700. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο (τρεις λωρίδες προς Λευκωσία), τα οχήματα από 30.400 το 2015 αυξήθηκαν σε 41.300 το 2025 και ανήλθαν σε 42.300 το 2026.

Η κατάσταση που επικρατεί και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.

Σχολιάζοντας τις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται, ο κ. Αυγουστής αναφέρει πως, από τη σύγκριση των κυκλοφοριακών δεδομένων με την πάροδο ενός χρόνου, διαφαίνονται αυξήσεις στην κυκλοφορία που κυμαίνονται από 2% μέχρι και 10%-12%, ειδικά στο υπεραστικό οδικό δίκτυο αλλά και στον παρακαμπτήριο Λεμεσού, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά η ημερήσια κυκλοφορία ξεπέρασε τις 100.000 οχήματα.

Όπως εξηγεί, η ραγδαία αυτή αύξηση διαπιστώνεται και από τα ωριαία δεδομένα στον μετρητή του ΤΔΕ παρά τον Άγιο Αθανάσιο, όπου η κυκλοφορία ανά ώρα, από τις 6 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., ανέρχεται σε 5.800 οχήματα στις τέσσερις λωρίδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αλλαγές που επήλθαν στην τροχαία κίνηση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου (ειδικά στη Λευκωσία), ύστερα από την εκτέλεση νέων οδικών έργων.

Όπως εξηγεί ο κ. Αυγουστής, με το άνοιγμα της Λεωφόρου Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Αργυρουπόλεως) και τη λειτουργία της Λεωφόρου Μελίνας Μερκούρη, η κυκλοφορία αυξήθηκε στον νέο δρόμο (Λεωφόρος Μελίνας Μερκούρη) και ταυτόχρονα μειώθηκε στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Κι αυτό επειδή η νέα όδευση προσφέρει άμεση πρόσβαση από τη Λακατάμεια/Ανθούπολη προς τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, το Στάδιο ΓΣΠ και τον Δήμο Λατσιών-Γερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τμήμα αυτό ήταν αναγκαίο και τα κυκλοφοριακά δεδομένα αποδεικνύουν τη χρησιμότητά του. Δείχνουν επίσης ότι συνέτεινε στη μετατόπιση της κυκλοφορίας σε οδικό δίκτυο με διαθέσιμη χωρητικότητα, αλλά ταυτόχρονα απάμβλυνε την τροχαία κίνηση σε άλλες βεβαρημένες αρτηρίες. Όπως αναφέρει ο κ. Αυγουστής, με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο το ΤΔΕ θα προβεί σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές μετρήσεις στο πιο πάνω οδικό δίκτυο, αλλά και στον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας (Α22).

Πώς φτάσαμε στο κυκλοφοριακό αδιέξοδο

Ένα καίριο ερώτημα που απασχολεί αφορά στο πώς οδηγηθήκαμε στην εκτόξευση της κυκλοφορίας οχημάτων. Ο κ. Αυγουστής αναφέρει πως αυτό θα καταδειχθεί ύστερα από ανάλυση όλων των παραγόντων από όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά εκ πρώτης όψεως εκτιμά ότι:

«Η κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας και η ιδιαίτερα ασφυκτική κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεμεσό οφείλονται κυρίως στη ραγδαία πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, η οποία δεν συνοδεύτηκε από τις απαραίτητες υποδομές.

Ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε και η μαζική έλευση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας και οικονομικών υπηρεσιών, που είχε ως αποτέλεσμα την κάθοδο χιλιάδων νέων εργαζομένων στην πόλη, ενώ η οικιστική και πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων ετών επιβάρυνε επίσης άμεσα το οδικό δίκτυο. Έργα πνοής, τα οποία θα οδηγούσαν σε αποσυμφόρηση (όπως ο βόρειος παρακαμπτήριος Λεμεσού), παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ και οι υφιστάμενοι κυκλικοί κόμβοι του παρακαμπτήριου έχουν ξεπεράσει προ πολλού τη χωρητικότητά τους, παρουσιάζοντας σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επιβαρυντικό είναι και το γεγονός πως σχεδόν κάθε μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικό όχημα.

Επίσης, η Λεμεσός, λόγω του λιμανιού αλλά και ως κύρια πρόσβαση προς την επαρχία Πάφου και το αεροδρόμιό της, δέχεται μεγάλο αριθμό βαρέων οχημάτων. Συγκεκριμένα, το 7%-10% της συνολικής κυκλοφορίας στον παρακαμπτήριο Λεμεσού αφορά βαρέα οχήματα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα το τμήμα από τη Γερμασόγεια μέχρι και τον κόμβο του κάθετου δρόμου και του Νοσοκομείου και ασκώντας γενικότερα πίεση στο οδικό δίκτυο.

Εξάλλου, η αστική ανάπτυξη χαμηλής πυκνότητας αναγκάζει επίσης τους πολίτες να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις για την εργασία και τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, κάτι που ισχύει για όλες τις πόλεις. Είναι ενδεικτικό ότι τον τελευταίο χρόνο άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα συμφόρησης, ειδικά τις ώρες αιχμής, η Λάρνακα και η Πάφος.

Παράλληλα, η αύξηση του πληθυσμού και η σταδιακή συγκέντρωση περισσότερων εργαζομένων και φοιτητών, ιδιαίτερα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, επιβαρύνουν τις ήδη κορεσμένες υποδομές και το οδικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται στα όριά του.

Ο πίνακας αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν στη διακίνηση οχημάτων την περίοδο 2015-2026.

Πίνακας Σύγκρισης Κυκλοφοριακών Δεδομένων (2015/2025/2026):