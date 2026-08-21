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Εντατικές είναι οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα σε βάρος 33χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος είναι αδελφός γνωστού ισοβίτη, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε για το τετραπλό φονικό που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2016. Η εγκληματική ενέργεια έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση την Αστυνομία, που στρέφει τις έρευνές της και στις Κεντρικές Φυλακές, αφού εκτιμάται πως οι δράστες ενδεχομένως να ήθελαν να στείλουν μήνυμα στον ισοβίτη εκτελώντας τον αδελφό του.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι πεπεισμένη πως οι δράστες ήθελαν νεκρό τον 33χρονο, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον αριθμό των πυροβολισμών που έριξαν με στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο νεαρός, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Από τη σκηνή περισυνελέγησαν πάνω από 15 κάλυκες, ενώ από τους πυροβολισμούς πλήγηκε και κατοικία της περιοχής, χωρίς, ευτυχώς, να κινδυνέψουν οι ένοικοι.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε στις 05:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, την ώρα που ο 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα. Οι δράστες έστησαν καρτέρι στον 33χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του και μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές το αυτοκίνητό του.

Λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, είπε πως το συγκεκριμένο όχημα συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και φαίνεται να ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Πρόκειται για όχημα μάρκας Volvo, που είχε πλαστούς αριθμούς εγγραφής και διαπιστώθηκε πως είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στο ΤΑΕ Λάρνακας τις προηγούμενες ημέρες.

Πέραν από τους κάλυκες έχουν εντοπιστεί και άλλα τεκμήρια από τις δύο σκηνές, ενώ το καμένο αυτοκίνητο θα τεθεί στο μικροσκόπιο της Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών.

Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή.