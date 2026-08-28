Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε παρέμβαση για την αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τις Τοπικές Αρχές και το Πολεοδομικό Συμβούλιο προχώρησαν οι Οικολόγοι, ζητώντας μέτρα για μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Απευθύνουν κάλεσμα, την ίδια στιγμή και προς του πολίτες, ώστε να να συμμετάσχουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Παρέμβαση Οικολόγων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τις Τοπικές Αρχές και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την Αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων

Μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων.

Στο Τοπικό Σχέδιο καθορίζονται οι περιοχές που προορίζονται για κατοικία, για εμπορικούς σκοπούς, βιομηχανία, πράσινο κοκ σε μια πόλη. Καθορίζονται οι συντελεστές των οικοδομών (κάλυψη, δόμηση, ύψος, όροφοι), οι χώροι στάθμευσης, από πού θα περάσουν οι αυτοκινητόδρομοι, ποια μνημεία, κτήρια ή χώροι πρασίνου προστατεύονται και με ποιο τρόπο κοκ. Χωροθετούνται οι τοποθεσίες των νοσοκομείων, των σχολείων, των πανεπιστημίων, των γηπέδων και των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, των εμπορικών κέντρων κλπ.

Η διαδικασία όπως έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών προνοεί τη συμμετοχή των πολιτών μέσω της κατάθεσης προτάσεων. Πολλές Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν οργανώσει δημόσια διαβούλευση για να ενεργοποιήσουν την λαϊκή συμμετοχή.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και τις Τοπικές Αρχές να φροντίσουν όπως υπάρχει:

1. Ενημέρωση/ενεργοποίηση του κοινού: Η ενημέρωση του κοινού πρέπει να γίνεται δυναμικά και πιο αποτελεσματικά. Δεν πρέπει η ενημέρωση να περιοριστεί στη μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή στα κοινωνικά δίκτυα αλλά πρέπει να φθάσει στο σπίτι κάθε δημότη διότι η αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου πραγματοποιείται κάθε αρκετά χρόνια και αφορά τη ζωή κάθε πολίτη. Πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες η σημασία του Τοπικού Σχεδίου και η αξία της συμμετοχής τους, με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας.

2. Διευκόλυνση της υποβολής εισηγήσεων: Το κοινό πρέπει να έχει επαρκή χρόνο να υποβάλει τα αιτήματα του προς τον Δήμο μετά τις διαβουλεύσεις και πρέπει η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων τους να είναι εύκολη και εύχρηστη.

3. Παράταση της υποβολής των εισηγήσεων: Η διορία υποβολής των εισηγήσεων από τις Τοπικές Αρχές και το κοινό τελειώνει στις 18/10/2026. Ήδη ορισμένες τοπικές αρχές έχουν ζητήσει-δικαιολογημένα- επέκταση του χρόνου υποβολής των εισηγήσεων λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

4. Διευκόλυνση του κοινού: Επειδή η υποβολή των εισηγήσεων από το κοινό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εφαρμογής Ιππόδαμος επιβάλλεται να διευκολυνθούν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

5. Διαφάνεια: Επιβάλλεται να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Εισηγούμαστε τη δημοσιοποίηση των εισηγήσεων και προτάσεων.

6. Σύγκρουση συμφέροντος: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε όλα τα στάδια της λήψης των αποφάσεων.

Ως Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών καλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία τροποποίησης των Τοπικών Σχεδίων αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνεται από τη νομοθεσία και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.