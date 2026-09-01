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Μαζί, δίνουμε δύναμη στην ενημέρωση, την προσφορά και την ελπίδα

Ο Σεπτέμβριος είναι Μήνας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Παιδικό και Εφηβικό Καρκίνο. Ένας μήνας που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, να μιλάμε ανοιχτά και να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη, αλλά και στις οικογένειες που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους.

Με αφορμή αυτόν τον σημαντικό μήνα, η ADVANCIS στηρίζει το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», συμβάλλοντας έμπρακτα στο πολύτιμο έργο του και παράλληλα στη διάδοση ενός μηνύματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, το 10% από τις συνολικές πωλήσεις της ADVANCIS θα διατεθεί στο Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», ενισχύοντας το έργο του δίπλα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και τη λευχαιμία, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται, όμως, στην οικονομική προσφορά. Μέσα από την παρουσία της καμπάνιας στα φαρμακεία και στα μέσα επικοινωνίας, στόχος είναι το μήνυμα του Σεπτεμβρίου να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ενισχύοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο.

Γιατί πίσω από κάθε παιδί που δίνει αυτή τη μάχη βρίσκεται μια οικογένεια που αγωνίζεται μαζί του. Και κάθε πράξη στήριξης, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποκτήσει πραγματική αξία όταν γίνεται μέρος μιας κοινής προσπάθειας.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, η ADVANCIS στέκεται δίπλα στους «Μικρούς Ήρωες», στα παιδιά και στις οικογένειές τους, και καλεί όλους μας να γίνουμε μέρος αυτής της προσπάθειας.

ADVANCIS και Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες»

Μαζί, δίνουμε δύναμη στην ελπίδα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.