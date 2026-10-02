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Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στη Σκαρίνου, το 21ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, με θέμα «Άρωμα Υπαίθρου, Γεύσεις Γάλακτος».

Από τις 11:00 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, αρκετές χιλιάδες επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τον πλούτο της κυπριακής υπαίθρου μέσα από τις γεύσεις, τις δημιουργίες, τη μουσική, τον χορό και τις παραδόσεις των ανθρώπων της.

Οι επισκέπτες γνώρισαν μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, όπως ζυμαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά, αρτοποιήματα, προϊόντα και παράγωγα του σταφυλιού, βότανα, καθώς και προϊόντα από χαρούπι, αμύγδαλο και ρόδι, αλλά και χειροτεχνίες. Ξεχωριστή θέση είχαν τα εργαστήρια παραδοσιακών εδεσμάτων και χειροτεχνιών, που παρουσίασαν μέλη του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο του φετινού θέματος, το Δ.Δ. Σκαρίνου κέρασε τραχανά, χαλούμι, χαλλουμωτές και καλοηρκά και η τηλεμαγείρισσα Χρύσω Λέφου ετοίμασε και κέρασε παραδοσιακό αϊράνι και αναρόκρεμα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στα παραδοσιακά ζυμαρικά του Συλλόγου, «Μακαρόνια της Σμίλας / του Σκλινιτζιού» και «Τερτζιελλούθκια», που έχουν πιστοποιηθεί ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σημαντικό σταθμό στη διαφύλαξη της γαστρονομικής κληρονομιάς της υπαίθρου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έδωσαν το μουσικό σχήμα Νομάδες, ο Λαογραφικός Όμιλος Πεντάσχοινου Αγίου Θεοδώρου και ο Χορευτικός Όμιλος Πάνω Λευκάρων.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χρίστου Σενέκη.

Στην επίσημη έναρξη τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Λάρνακας του ΔΗΣΥ, κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο Δήμαρχος Λευκάρων, κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους, πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το Φεστιβάλ τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πάφου, κ. Γρηγόριος, ο οποίος, ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, είχε προσφέρει στον Σύλλογο τη θερμή συνεργασία και τη διαρκή στήριξή του. Επισκέφθηκε επίσης το Φεστιβάλ ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. Η παρουσία τους αποτέλεσε για τον Σύλλογο ξεχωριστή τιμή και πηγή ενθάρρυνσης.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, Γεωργία Ποιηταρίδου, τόνισε ότι όραμα του Συλλόγου είναι να κρατά ζωντανή την παράδοση, να αναδεικνύει την ταυτότητα και τον πλούτο της υπαίθρου και να δημιουργεί γέφυρες που συνδέουν την πολιτιστική μας κληρονομιά με το αύριο. Όπως σημείωσε, η παράδοση δεν είναι μόνο όσα κληρονομήσαμε, αλλά και όσα έχουμε την ευθύνη να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Ο Σύλλογος εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους μεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης: στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου, μέσω του Προγράμματος LEADER Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, και στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, καθώς και σε όλους τους φορείς, συνεργάτες, υποστηρικτές και εθελοντές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις υπεύθυνες των κοινοτήτων και, πάνω απ’ όλα, στις γυναίκες του Συλλόγου, που εργάστηκαν με μεράκι για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας συνεχίζει να κρατά ζωντανές τις ρίζες της υπαίθρου, να αναδεικνύει την ταυτότητά της και να δημιουργεί γέφυρες από την παράδοση προς το αύριο. Δελτίο τύπου Φεστιβάλ

Διοργανωτές:

Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Δήμος Λευκάρων

Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαρίνου

Μεγάλοι χορηγοί

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου

LEADER

Larnaka Tourism Board