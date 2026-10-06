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Η συμφωνία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της κρατικής χορηγίας, αποδεικνύει ακόμη μια φορά, την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι η συμφωνία «στην οποία καταλήξαμε σήμερα με την Ένωση Δήμων Κύπρου, σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της κρατικής χορηγίας, αποδεικνύει ακόμη μια φορά, την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

«Μέσα από υπεύθυνο και γόνιμο διάλογο, ακούμε τις θέσεις και τις ανάγκες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδιαμορφώνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, πάντα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους», αναφέρει.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνει, «απαιτεί συνεννόηση». «Αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε, με υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, προς όφελος των Δήμων και των πολιτών, μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις και ανέξοδες διακηρύξεις», προσθέτει, και ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Δήμων για την εποικοδομητική στάση που τήρησαν και τη διάθεση συνεργασίας.