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Η νέα μεγάλη φοιτητική γιορτή της Λευκωσίας έρχεται στην καρδιά της πόλης!

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 18:00 μέχρι τις 23:00, το Δημαρχείο Λευκωσίας αλλάζει ρυθμό και υποδέχεται το UniConnect Nicosia 2026, το πρώτο Φεστιβάλ Φοιτητών και Νέων του Δήμου.

Ένα event γεμάτο μουσική, φαγητό, ποτό, live link, εκπλήξεις και νέες γνωριμίες. Τον παλμό της βραδιάς θα ανεβάσει ο DJ Steve Provis, ο οποίος θα βρεθεί στα decks ως special guest της διοργάνωσης.

Για τα ποτά θα ισχύουν ειδικά διαμορφωμένες, πιο οικονομικές τιμές για τους φοιτητές, ώστε η βραδιά να παραμείνει προσιτή στο νεανικό κοινό.

Το UniConnect Nicosia είναι μια νέα πρωτοβουλία του Δήμου Λευκωσίας που θέλει να φέρει κάτω από την ίδια στέγη φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια της πόλης, δημιουργώντας χώρο για επικοινωνία, δικτύωση, νέες εμπειρίες και διασκέδαση.

Φιλοδοξία του Δήμου είναι η διοργάνωση να εξελιχθεί σε έναν νέο ετήσιο θεσμό που θα φέρνει τη φοιτητική κοινότητα ακόμη πιο κοντά στην πόλη.

Το σύνθημα τα λέει όλα: «One city. One youth community. Endless connections.»