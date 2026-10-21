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Την κατασκευή περιηγητικής διαδρομής (μονοπατιού) στη θαλάσσια περιοχή «Κάβο Δόλος», η οποία χωροθετείται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας της κοινότητας Πεντακώμου, προνοεί έκθεση πληροφοριών η οποία τέθηκε ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Μέσα από το έργο βελτιώνεται και αναδεικνύεται η υφιστάμενη όδευση, συνδυάζοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και παράκτιου πλούτου της περιοχής. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών πεζοπορίας, σημείων στάσης και θέσεων παρατήρησης με σεβασμό στο τοπίο.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού και της αναψυχής προβλέπεται η παροχή νέων δυνατοτήτων περιπάτου και περιβαλλοντικής εξερεύνησης για κατοίκους και επισκέπτες με πρόβλεψη προσβασιμότητας και για ΑμεΑ σε τμήματα της διαδρομής. Περαιτέρω, καθοδηγείται η επισκεψιμότητα σε οργανωμένες διαδρομές, περιορίζοντας την άναρχη πρόσβαση στον παράκτιο χώρο.

Η κατασκευή του παραλιακού μονοπατιού αποσκοπεί στην ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της κοινότητας Πεντακώμου μέσω της δημιουργίας μιας οργανωμένης και λειτουργικής περιηγητικής διαδρομής κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.

Η περιοχή διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, ιδιαίτερο τοπίο και αξιόλογα στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποδομών πρόσβασης, σήμανσης, πληροφόρησης και ασφαλούς περιήγησης.

Η απουσία οργανωμένων διαδρομών περιορίζει την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών, ενώ, παράλληλα, δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Η περιηγητική διαδρομή καλύπτει συνολικό μήκος περίπου 4.100 μέτρων (4,1χλμ.). Η διαδρομή ξεκινά ανατολικά του εστιατορίου «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» και εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή μέχρι την Ακτή του Κυβερνήτη πλησίον του εστιατορίου «Σωφρονίου».

Η χάραξη ακολουθεί υφιστάμενο μονοπάτι. Δεν προβλέπονται ασφαλτοστρώσεις, σκυροδετήσεις ή σφράγιση εδάφους. Η επιφάνεια διαμορφώνεται με διαβροχή/συμπύκνωση, ενώ θα τοποθετηθούν καθίσματα από φυσικούς ογκολίθους, ξύλινη περίφραξη με σχοινί, σήμανση και κάδοι απορριμμάτων. Δεν θα εγκατασταθεί τεχνητός φωτισμός.

Το κόστος για τη Φάση Α΄ του έργου ανέρχεται στις €162.580, ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 12 μήνες.

Η διαδρομή γειτνιάζει σε απόσταση περίπου 80 μέτρων με τον προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ) και Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου», ο οποίος αποτελεί σημαντικό καταφύγιο και χώρο ανάπαυσης για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus).

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Μελέτη, λόγω του ήπιου χαρακτήρα των εργασιών, της απουσίας φωτισμού και της τήρησης συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού (καταστολή σκόνης, περιορισμός θορύβου, ορθή διαχείριση αποβλήτων), δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον ή στα προστατευόμενα είδη της περιοχής.

Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων βόρεια της περιηγητικής διαδρομής εντοπίζονται υφιστάμενες αναπτύξεις, όπως χώροι εστίασης, κατοικίες και παραθεριστικές κατοικίες, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της διαδρομής. Επιπρόσθετα, κατά την επιτόπια επίσκεψη καταγράφηκαν οι εγκαταστάσεις του «Ερευνητικού Κέντρου Πρωτέας», υπό κατασκευή λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών, καθώς και ένα φυτώριο.Περιηγητική διαδρομή στο Πεντάκωμο: Έργομήκους 4,1χλμ. στο «Κάβο Δόλος»