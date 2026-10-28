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Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που πέτυχε η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη μεταφράζεται και σε έργα υποδομής, δύο εκ των οποίων με στρατηγική σημασία αφορούν στην πόλη και την επαρχία Πάφου. Αυτό τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κάνοντας λόγο για την Μαρίνα Πάφου και τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς.

Μιλώντας κατά την Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου, το βράδυ της Τρίτης, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι για την Μαρίνα Πάφου, έργο που σχεδιάζεται από το 1994, στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει οριστική λύση άμεσα.

Ήδη, στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μαρίνων σε σχέση με την αξιολόγηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, είπε. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται να γίνει εντός του 2027.

Αναφορικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Λετυμπιώτης έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν από τον σχεδιασμό του το 1990, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σήμερα παρόλα αυτά κάποιοι επιμένουν ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε με μια σύμβαση παρά τα σοβαρά προβλήματα και αδιέξοδα που είχαν διαπιστωθεί.

Έχουν, ωστόσο, εξεταστεί εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης, με σχεδιασμό για σύγχρονο αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, τόνισε.Ο στόχος και ο προγραμματισμός είναι η προκήρυξη και των δύο φάσεων εντός του 2027, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την πρώτη φάση, από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και η περιβαλλοντική γνωμάτευση και για τις τέσσερις λωρίδες. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επίσης τη δεύτερη φάση, από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς.

Στις αρχές Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με το ΕΒΕ Πάφου και τους αρμόδιους φορείς για τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό και τα επόμενα βήματα, ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του Αεροδρομίου Πάφου που είναι ήδη σε εξέλιξη, καθώς και στη νέα μονάδα αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα δυναμικότητας 12.000 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Ευχαρίστησε δε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ και κυρίως τον απερχόμενο Πρόεδρο, Γιώργο Μάη, για την διεκδικητική υπευθυνότητα τους που συνέτεινε στο να προωθηθούν τα ζητήματα της επαρχίας.