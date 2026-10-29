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Πρόταση για την ενίσχυση των αρδευτικών τμημάτων της χώρας ενέκρινε Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή τεχνικής βοήθειας προς διόρθωση βλαβών ή / και διευθέτηση οφειλών για λειτουργικές ή άλλες δαπάνες.

Την πρόταση κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αφορά την καταβολή χορηγιών συνολικού ύψους €474.277 για το έτος 2026, καλύπτοντας τις ανάγκες 24 αρδευτικών τμημάτων σε όλη την Κύπρο.

Το ενδιαφέρον των αγροτικών κοινοτήτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Συνολικά υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις που άγγιζαν το ποσό των €992.080, υπερβαίνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

Για το 2026, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανερχόταν σε €374.517, καθώς ποσό €25.483 διατέθηκε για κάλυψη υποχρεώσεων του 2025 από το συνολικό κονδύλι των €400.000. Προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και η Αρμόδια Επιτροπή προχώρησαν σε αυστηρό εξορθολογισμό, θέτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ προκρίθηκαν αιτήματα χαμηλού κόστους έως €20.000. Παράλληλα, εστιάστηκε το ενδιαφέρον σε έργα άμεσης επιδιόρθωσης και συντήρησης υφιστάμενων υποδομών.

Έκτακτη έγκριση για Αρακαπά και Επταγώνια

Η αξιολόγηση οδήγησε στον διαχωρισμό των αιτημάτων σε δύο βασικές κατηγορίες, ενώ καταρτίστηκε ενιαίος κατάλογος 24 αρδευτικών τμημάτων, συνολικού ύψους €474.277.

Κατηγορία Ι (εντός προϋπολογισμού): Περιλαμβάνει 22 αρδευτικά τμήματα, τα οποία θα μοιραστούν το διαθέσιμο ποσό των €374.517 για τη συντήρηση υποδομών και τη διευθέτηση λειτουργικών δαπανών.

Τα αρδευτικά τμήματα που λαμβάνουν χορηγία είναι τα πιο κάτω: • «Βρύση των πουλιών» Άλωνα €4.165 • «Καππαρκές» Κάτω Κουτραφά €4.000 • Αυλώνα €40.000, • «Πράντοι» Κατωκοπιά €35.350 • «Δρόμος της Αυλώνας» Κατωκοπιά €40.000 • «Πάνω Κάτω Αποθέρι» Κακοπετριά €2958,60 • «Ροθέσια» Κατωκοπιά €12.146 • Πλατανιστάσα €19,195 • «Ποταμος Φρούτσι Καλιάνων» €7.437,65 • «Κάτζηλος 2 – Κατωκοπιά» Περιστερώνα €39.035 • «Βορινές Κατωκοπιάς» Περιστερώνα €21.500 • «Μάζερη» Περιστερώνα €20.132,58 • «Κάτζηλος» Περιστερώνα €39.000 • Μονιάτης €7.335 • «Καμίνια – Κρύο Νερό» Άγιος Δημήτριος €13.518,61• «Χρυσομηλιές» Φοινί €2.000 • Αμιάντου – Πελενδριού €9.357,56 • Πάνω Πλάτρες €17.000 • «Άνω Ταλιού» Αγρός €2.137 • Κυπερούντα €4.000 • «Γουδί – Χόλη – Σκούλλη» Γουδί €24.249 • Πάνω Ακουρδάλια €4.000.

Κατηγορία ΙΙ (κατ’ εξαίρεση ενίσχυση): Αφορά 2 αρδευτικά τμήματα με συνολικό ποσό €99.760. Πρόκειται για τα αρδευτικά τμήματα «Ακριάδες» Αρακαπά και «Κοκκινόγειας» Επταγώνιας, τα οποία αντιμετωπίζουν επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης αγωγών υδατοδεξαμενών. Συγκεκριμένα, για τον Αρακακά εγκρίθηκε το ποσό των €49.760 και αφορά την αντικατάσταση μέρος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού στη δεξαμενή μήκους 590 μέτρων. Για την Επταγώνια εγκρίθηκε το ποσό των €50.000 και αφορά την αντικατάσταση αγωγού τροφοδοσίας υδατοδεξαμενής.

Το πρόσθετο κονδύλι των €99.760 θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός.

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη θετική του συγκατάθεση για την υπέρβαση, θέτοντας ωστόσο σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες. Η πρόσθετη ενίσχυση παραχωρείται κατ’ εξαίρεση μόνο για το έτος 2026 και αποκλειστικά ως χορηγία ειδικού σκοπού για τα έργα στον Αρακαπά και την Επταγώνια.

Το Υπουργείο Γεωργίας δεσμεύεται ότι δεν θα ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις για την τριετία 2027-2029, παραμένοντας αυστηρά εντός του εγκεκριμένου ορίου των €400.000 ανά έτος.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι έχουν διεξαχθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι μέσω του «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», διασφαλίζοντας ότι κανένα Αρδευτικό Τμήμα δεν υπερβαίνει τα ατομικά ή εθνικά όρια de minimis.