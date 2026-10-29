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Ένα τοπίο απόκοσμης ομορφιάς, που κουβαλά μια ιστορία χιλιάδων χρόνων συνδεδεμένο με την παράδοση και δοξασίες στη Γεροσκήπου. Είναι η γνωστή στους κατοίκους της περιοχής, αλλά άγνωστη στους ξένους και εγχώριους περιηγητές, περιοχή «Εφτά Άη Γιώργηδες», ελάχιστα μέτρα από τον οικιστικό πυρήνα του Δήμου και σε απόσταση αναπνοής από τον πολύβουο Νότιο Παρακαμπτήριο που οδηγεί από τον κυκλοφοριακό κόμβο του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» προς το παραλιακό μέτωπο Κάτω Πάφου.

Πρόκειται για εφτά λαξευτά σπήλαια που βρίσκονται μέσα στον βράχο που δεσπόζει της περιοχής γνωστή ως «Ακρόπολη» Γεροσκήπου, η οποία ήταν η γνωστή στους παλαιότερους «Καυκάλλα του Κακογιάννη». Η τεράστια έκταση αποτελούσε τον βοσκότοπο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ανθρώπου, που από την δεκαετία του 1940 μέχρι και τα χρόνια της δεκαετίας του ’90 χρησιμοποιείτο για τον σκοπό αυτό. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Γεροσκήπου θυμούνται προφανώς τον κύριο Χρίστο, τον βοσκό του μεγαλοιδιοκτήτη γης που είχε την επίβλεψη των ζώων και της μάντρας που σήμερα αποτελεί ένα εστιατόριο παραδοσιακού στυλ με το όνομα Εφτά Αη Γιώργηδες.

Μιλώντας στον «Φ» η δικηγόρος και ενασχολούμενη με τα κοινά στη Γεροσκήπου, Πόπη Αθηνοδώρου- Μάντη, τονίζει ότι τα εντυπωσιακά εφτά λαξευτά σπήλαια της περιοχής αποτελούσαν χώρους που χιλιάδες χρόνια πριν κατοικούσαν ήδη άνθρωποι, ενώ κατά την χριστιανική περίοδο χρησιμοποιήθηκαν ως ασκητήρια.

Τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει, στα πλαίσια αδειοδότησης για κατασκευή έργου με κατοικίες, επιχειρηματίας ανάπτυξης γης διαμόρφωσε την περιοχή με πεζόδρομους, μονοπάτια της φύσης, χώρους πρασίνου και μικρή παιδική χαρά. Πρόκειται, τονίζει η κ. Αθηνοδώρου-Μάντη, για ένα εκπληκτικό μέρος για όσους αγαπούν τη φύση, την ησυχία και την ανόθευτη ομορφιά του νησιού μας.

Η μοναδικότητα που αποπνέει το τοπίο, επισημαίνει, με τους βράχους, τα λαξευμένα και τα φυσικά σπήλαια, τους αρχαίους τάφους και την πλούσια πανίδα που υπάρχει στον χώρο, συνιστούν μια αξιόλογη και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Μια περιοχή τόσο κοντά μας και ταυτοχρόνως τόσο μακριά, τονίζει χαρακτηριστικά, αφού λίγοι γνωρίζουν αυτό το μοναδικό κομμάτι της παράδοσης μας.

Στην περιοχή δεσπόζει σήμερα το εκκλησάκι που βρίσκεται και αυτό χωμένο στον βράχο και το οποίο περιτριγυρίζεται από σπηλιές μέσα στις οποίες έχουν τοποθετηθεί στο πέρασμα των χρόνων θρησκευτικές εικόνες και έχουν δημιουργηθεί προσκυνητάρια σε κάθε μια.

Λιγοστοί και τακτικοί ως επί το πλείστο επισκέπτες, αναφέρει η Πόπη Αθηνοδώρου-Μάντη έρχονται στην περιοχή για να προσκυνήσουν, να ηρεμήσουν και να απολαύσουν μια αίσθηση άλλης εποχής ελάχιστα μέτρα από την πολύβουη πραγματικότητα της σύγχρονης πόλης.

Η πρώτη σπηλιά, εξηγεί, αποτελεί το ιερό του ξωκλησιού του Άη Γιώργη, που βρίσκεται δίπλα σε ένα σπήλαιο με νερό. Οι άλλες έξι σπηλιές ακολουθούν στη σειρά, η μια πολύ κοντά στην άλλη συναποτελώντας τον λατρευτικό χώρο των Εφτά Άη Γιώργηδων.

Μικρό, ταπεινό και πολύ παλιό το πέτρινο ξωκλήσι, στην μπροστινή πλευρά του οποίου, επισημαίνει, ο αείμνηστος τεχνίτης της Γεροσκήπου Πέτρος Τρακκίδης τοποθέτησε με προσωπική εργασία πετρόκτιστα παγκάκια και μια πετρόκτιστη βρύση για την διευκόλυνση των επισκεπτών.

Το πλέον εντυπωσιακό κομμάτι της περιήγησης στους Εφτά Άη Γιώργηδες ωστόσο, βρίσκεται κάτω από τη γη, τονίζει η Πόπη Αθηνοδώρου-Μάντη. Άνθρωποι που κατά καιρούς κατεβαίνουν μέσω των λαξευτών αυτών βράχων στα έγκατα του βράχου περιγράφουν ένα μοναδικό θέαμα με σταλακτίτες και υπόγεια περάσματα που οδηγούν κάτω από την σημερινή Γεροσκήπου και φθάνουν μέχρι την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην κεντρική πλατεία του Δήμου.

Είτε κάποιος θέλει να ζήσει την περιπέτεια αυτή της υπόγειας πολιτείας, είτε να θαυμάσει το φυσικό κάλλος της στην επιφάνεια, ή απλώς να ανάψει ένα κερί και να προσευχηθεί, η περιοχή των Εφτά Άη Γιώργηδων είναι μια περιοχή που θα εντυπωσιάσει τον άνθρωπο που την επισκέπτεται για πρώτη φορά, καταλήγει η γνωστή δικηγόρος της Πάφου.