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Της Άντρεας Χατζηβασιλείου

Έχετε αναρωτηθεί ποια είναι τελικά η δουλειά της επικοινωνίας;

Πώς κρίνουμε μια καλή επικοινωνία, από μια αποτελεσματική επικοινωνία και πως μετράμε την επιτυχία της;

Για αρκετά χρόνια η επικοινωνία είχε μια γραμμική μορφή. Σχεδίαζε ένα μήνυμα, το πολλαπλασίαζε σε διάφορα Μέσα και το επικοινωνούσε σε συγκεκριμένα κοινά στόχου.

Η ιδέα ήταν απλή. Εξυπηρετούσε ένα σκοπό και απαντούσε σε ένα συγκεκριμένο ζητούμενο.

Τα τελευταία χρόνια, η επικοινωνία έχει αποκτήσει έναν τρισδιάστατο ρόλο. Δεν αποτελεί απλά μια δημιουργική μετάφραση ενός στρατηγικού πλάνου, ούτε και μια έξυπνη διατύπωση ενός επιχειρηματικού οράματος.

Σήμερα, η επικοινωνία επικοινωνεί πολύ περισσότερα από ένα μήνυμα.

Η μάλλον, ας το διαβάσουμε το αλλιώς.

Σήμερα, η επικοινωνία απαντά πολύ περισσότερα από το να μεταφέρει ένα μήνυμα.

Στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε 5 επίπεδα της σύγχρονής επικοινωνίας, και τις μετατοπίσεις που παρατηρούμε.

Positioning Πώς το βλέπαμε Τι μας διαφοροποιεί Τι σημαίνει σήμερα Τι αντιπροσωπεύουμε Branding Πώς θέλουμε να μας αναγνωρίζουν Με ποιες ιδέες θέλουμε να μας συνδέουν Community Πόσοι μας ακολουθούν Πώς συμμετέχουν Connection Πώς προσεγγίζουμε τον κοινό Τι σχέση δημιουργούμε μαζί του Technology Πώς μεταδίδουμε ένα μήνυμα Τι ρόλο παίζουμε στη δημιουργία εμπειριών & αλληλεπίδρασης

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Positioning

H επικοινωνία σήμερα πρέπει να συνδεθεί με «τον κόσμο» γύρω από ένα brand και να καταφέρει να χτίσει μια ιστορία που θα μιλήσει για όλα όσα αντιπροσωπεύει το brand, όχι για όσα είναι.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της Patagonia, μιας αμερικανικής εταιρείας outdoor ένδυσης και εξοπλισμού. Η Patagonia δεν περιορίστηκε στο να προβάλλει την ποιότητα των προϊόντων της. Έχτισε την ταυτότητά της γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντας το όνομά της με έναν σκοπό που ξεπερνά την πώληση ρούχων. Το 2022 προχώρησε ακόμη περισσότερο, αλλάζοντας την ιδιοκτησιακή της δομή, ώστε τα κέρδη που δεν επανεπενδύονται στην επιχείρηση να διατίθενται για την προστασία του πλανήτη. Έτσι, η περιβαλλοντική της δέσμευση δεν έμεινε ένα επικοινωνιακό μήνυμα. Έγινε μέρος της ίδιας της επιχειρηματικής της ταυτότητας.

Branding

Σήμερα, το branding δεν αφορά μόνο το πώς θέλει ένα brand να το αναγνωρίζουμε, αλλά και τις ιδέες με τις οποίες το συνδέουμε. Η εικόνα του αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν ο καταναλωτής βρίσκει σε αυτήν κάτι που τον εκφράζει.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της Dove, της γνωστής εταιρείας προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Το 2004, μέσα από την καμπάνια Real Beauty, αμφισβήτησε τα καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς, επιλέγοντας να παρουσιάσει πραγματικές γυναίκες, διαφορετικών ηλικιών και σωματότυπων, αντί για τα συνηθισμένα διαφημιστικά μοντέλα. Με αυτή την προσέγγιση, η Dove δεν επικεντρώθηκε μόνο στο να πείσει τις γυναίκες να αγοράσουν τα προϊόντα της. Δημιούργησε μια ταυτότητα με την οποία μπορούσαν να ταυτιστούν, αναγνωρίζοντας τον εαυτό τους σε μια διαφορετική αντίληψη για την ομορφιά. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 2024, η Dove επέκτεινε αυτή τη δέσμευση και στην τεχνητή νοημοσύνη, ανακοινώνοντας ότι δεν θα χρησιμοποιεί AI για να αντικαθιστά πραγματικές γυναίκες στις διαφημίσεις της. Η Dove αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα brand μπορεί να χτίσει τη σχέση του με το κοινό γύρω από κοινές αντιλήψεις και αξίες, πέρα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του.

3. Communities

Η ανάγκη να ανήκουμε κάπου αποκτά νέα έκφραση μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που μοιραζόμαστε. Τα brands χρειάζεται να αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές στην καθημερινότητα των καταναλωτών και να δημιουργούν ευκαιρίες ώστε το κοινό τους να συμμετέχει ενεργά.

Ας δούμε τι συμβαίνει στον αθλητισμό. Το fitness έχει εξελιχθεί σε τρόπο ζωής, επηρεάζοντας τις συνήθειες, την κοινωνική ζωή και τις επιλογές των καταναλωτών. Σύμφωνα με την έκθεση Sporting Goods 2025 της McKinsey, το 51% των ενεργών καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζει το fitness ως τρόπο ζωής και όχι απλώς ως hobby. Στη Gen Z και στους millennials το ποσοστό φτάνει στο 59%.

Η Strava, η γνωστή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών δραστηριοτήτων, έχει αξιοποιήσει αυτή τη μετατόπιση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις κοινότητες που δημιουργούνται γύρω από τον αθλητισμό.

Το 2025, τα νέα clubs που δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, με τον συνολικό αριθμό τους να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Τον Ιούλιο του 2026, η Strava πρόσθεσε νέες λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να ανακαλύπτουν τοπικές προπονήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και αγώνες.

Η Strava αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερα από την καταγραφή μιας αθλητικής επίδοσης. Θέλουν να μοιράζονται την προσπάθεια, να γνωρίζουν άλλους με κοινά ενδιαφέροντα και να συμμετέχουν σε μια ομάδα.

Η επικοινωνία αποκτά έτσι έναν πιο ενεργό ρόλο στο community building. Δεν αρκεί να συγκεντρώνει ένα κοινό γύρω από ένα brand. Χρειάζεται να δημιουργεί λόγους ώστε το κοινό αυτό να θέλει να συμμετέχει.

4. Connection

Ένα brand μπορεί να βρίσκεται συνεχώς μπροστά στον καταναλωτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει δημιουργήσει πραγματική σχέση μαζί του. Η διαφορά φαίνεται όταν αντιλαμβάνεται τι τον απασχολεί και το λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις του, ακόμη κι όταν χρειάζεται να ξανασκεφτεί το ίδιο του το προϊόν.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της AXA, του διεθνούς ασφαλιστικού ομίλου, που το 2025 προχώρησε σε μια ασυνήθιστη αλλαγή στα ασφαλιστήρια κατοικίας της στη Γαλλία.

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι ο κίνδυνος για έναν ασφαλισμένο δεν προέρχεται πάντα από μια φωτιά, μια πλημμύρα ή κάποια φυσική καταστροφή. Μπορεί να βρίσκεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Έτσι, τον Απρίλιο του 2025, πρόσθεσε στα συμβόλαιά της την κάλυψη περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, προσφέροντας επείγουσα προσωρινή στέγαση και πρόσβαση σε νομική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη.

Η πρωτοβουλία επικοινωνήθηκε μέσα από την καμπάνια Three Words, της Publicis Conseil, η οποία απέσπασε τρία Grand Prix στα Cannes Lions το 2025 και το Grand Prix Creative Effectiveness το 2026.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της AXA είναι ότι επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να σημαίνει προστασία για έναν ασφαλισμένο. Η επικοινωνία ανέδειξε μια αλλαγή που είχε ήδη γίνει στο ίδιο το προϊόν, δίνοντας στην υπόσχεση του brand μια διαφορετική, πολύ πιο προσωπική διάσταση.

Εδώ η σχέση με τον καταναλωτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Η εμπιστοσύνη δεν βασίζεται μόνο σε όσα υπόσχεται ένα brand, αλλά και στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε ανάγκες που έχουν πραγματική σημασία.

5. Technology

Η τεχνολογία αλλάζει πλέον τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες, αξιολογεί επιλογές και αποφασίζει τι θα αγοράσει. Η επικοινωνία καλείται να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπου η αλληλεπίδραση αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την απλή μετάδοση ενός μηνύματος.

Με την τεχνητή νοημοσύνη, η αναζήτηση ενός προϊόντος μπορεί να ξεκινά από μια απλή ερώτηση. Ο καταναλωτής εξηγεί τι χρειάζεται και το εργαλείο του προτείνει επιλογές, αντί να αναζητά ο ίδιος κάθε προϊόν ξεχωριστά.

Η Walmart, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στον κόσμο, αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα.

Μέσα από το Sparky, τον AI shopping assistant που παρουσίασε το 2025 και διέθεσε σε όλους τους πελάτες της στον Καναδά τον Οκτώβριο του 2026, η εταιρεία προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο αναζήτησης και επιλογής προϊόντων.

Ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσει βοήθεια για να οργανώσει ένα οικογενειακό τραπέζι με συγκεκριμένο budget ή να βρει το κατάλληλο δώρο. Το Sparky μπορεί να προτείνει προϊόντα, να συγκρίνει επιλογές, να συνοψίσει αξιολογήσεις και να δημιουργήσει μια λίστα αγορών με βάση τις ανάγκες του.

Εδώ η Walmart μεταφέρει την επικοινωνία μέσα στην ίδια τη διαδικασία της αγοράς. Ο καταναλωτής δεν βλέπει απλώς τα προϊόντα που θέλει να προωθήσει το brand. Μπορεί να συνομιλήσει με ένα εργαλείο που τον βοηθά να βρει αυτό που χρειάζεται.

Αυτή η εξέλιξη φέρνει νέες απαιτήσεις για τα brands. Η ποιότητα της πληροφορίας, η αξιοπιστία των προτάσεων και η χρησιμότητα της εμπειρίας αποκτούν μεγαλύτερο βάρος.

Η επικοινωνία καλείται πλέον να λειτουργεί και ως μέρος της υπηρεσίας που προσφέρει ένα brand. Να βοηθά τον καταναλωτή να επιλέξει, να αποφασίσει και να αλληλεπιδράσει με έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.

Τελικά, τι επικοινωνεί η επικοινωνία;

Μια έξυπνη ιδέα, μια δυνατή καμπάνια ή ένα μήνυμα που καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή εξακολουθούν να έχουν αξία. Μόνο που σήμερα δεν μας λένε ολόκληρη την ιστορία.

Τα παραδείγματα που είδαμε δείχνουν πόσο έχει διευρυνθεί ο ρόλος της επικοινωνίας. Από την κατανόηση των αλλαγών στην κοινωνία και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, μέχρι τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός brand, των σχέσεων που δημιουργεί και της εμπειρίας που προσφέρει.

Αυτό απαιτεί και μια διαφορετική προσέγγιση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η επικοινωνία χρειάζεται να έχει θέση στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους, να συμμετέχει στις αποφάσεις τους και να μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Ίσως εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην καλή και την αποτελεσματική επικοινωνία.

Η πρώτη μπορεί να κερδίσει την προσοχή. Η δεύτερη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, επιλέγουμε και τελικά συνδεόμαστε με ένα brand. Η επιτυχία της, ωστόσο, κρίνεται από το κατά πόσο αυτή η επίδραση υπηρετεί τους στόχους του brand και μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.