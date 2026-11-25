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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να στραφούν αργότερα κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια αρχικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο σταδιακά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει πρόσκαιρη άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.