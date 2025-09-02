array(1) { [0]=> int(540) } MEDIA #Σκίτσο Καλημέρα από τον Πιν! newsroom 2 Σεπτεμβρίου 2025, 6:05 A- A+ Ο καυστικός Πιν σχολιάζει με το πενάκι του την επικαιρότητα! ΣΧΟΛΙΑ Προβολή σχολίων ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ Το σκίτσο του Νίκου Πογιατζή 2 Σεπτεμβρίου, 2025 Το σκίτσο του Νίκου Πογιατζή 1 Σεπτεμβρίου, 2025 Καλημέρα από τον Πιν! 1 Σεπτεμβρίου, 2025 BRAND STORIES Retail HR: O «πόλεμος»για προσέλκυση ταλέντων στις υπεραγορές Πριν 48 λεπτά Η Blackrock γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Freedom Holding Corp. 1 Σεπτεμβρίου, 2025 BYD: -30% τα κέρδη της, μετά από τρία χρόνια αυξήσεων 1 Σεπτεμβρίου, 2025