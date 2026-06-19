Δεν περνάει μέρα, όπου και να είμαι, όπως και να είμαι (χαλαρός, στην τσίτα, απογοητευμένος, αγχωμένος, προβληματισμένος, σκεπτικός, αισιόδοξος, αδιάφορος …), που να μην επισκεφτώ το #FACT (Fact News), μια ανεξάρτητη ελληνική ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, που έχει σπουδάσει Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια εργάζεται στη διαφήμιση και την επικοινωνία. Σκοπός και στόχος της, λέει, είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση και τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Εδώ και περίπου 4 χρόνια, τροφοδοτεί κατά καιρούς την εκπομπή μου «Καθρέφτης» στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εσχάτως, αρθρογραφεί και στον ενημερωτικό ιστότοπο news24/7.

Αυτό το μικρό κείμενο στο #FACT, με ενθουσίασε:

«Μνήμη, ιστορία και αρχειακές χειρονομίες, μορφές συγγένειας και σχέσεις φροντίδας, τόπος, εκτοπισμός και συλλογικό τραύμα, σώμα, ορατότητα και αυτοπροσδιορισμός, τελετουργία, σύμβολα και μυθικές αφηγήσεις, μη ανθρώπινη ζωή και οικολογικές σχέσεις είναι τα θέματα που πραγματεύονται πειστικά οι 70 καλλιτέχνες/χνιδες και καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, την 39η.

Το κεντρικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2026 που εγκαινιάστηκε την περασμένη Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), είναι μια μεγάλης κλίμακας εκθεσιακή παραγωγή, που αναπτύσσεται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου και περιλαμβάνει φωτογραφικά έργα, οπτικοακουστικό υλικό, εγκαταστάσεις και καλλιτεχνικές εκδόσεις.

ΥΓ: Επιλέξαμε αυτό το έργο από την ενότητα “Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2026”. Είναι από το τρίπτυχο “Κάθοδος” του Κωνσταντίνου Γκόνη.

“Ο κόσμος γύρω μας –αλλά κι εμείς οι ίδιοι– πολλές φορές επιλέγουμε τον δρόμο της απραξίας και της απάθειας. Είτε από πόνο, είτε από φόβο, είτε εξαιτίας των αμέτρητων δικαιολογιών που επινοούμε για να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Σιγά-σιγά, αυτή η κατάσταση μάς κατατρώει από μέσα, ενώ εμείς συνεχίζουμε να κινούμαστε σε μια σπείρα επώδυνου εφησυχασμού, μέχρι να φτάσουμε σε μια κατάσταση απόλυτης αδράνειας — στον θάνατο. Αυτό συνέβη στη μητέρα μου. Αυτή την αθόρυβη αποσύνθεση του νου αποφάσισα να εξερευνήσω και να κατανοήσω, γιατί φοβάμαι πως κάποια μέρα ίσως υποκύψω κι εγώ σε αυτήν”, λέει ο καλλιτέχνης».

Από την άλλη τώρα:

Η βλακεία και ο ναρκισσισμός σπάνε όλα τα ρεκόρ στα σόσιαλ μίντια, αλλά ακόμα και σε ιστοσελίδες ενημερωτικές. Όχι για σημαντικά και ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως για ευτελή.

Από αυτά αναδύονται διάφορες περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται influencers. Ό,τι δηλαδή, με όσα καταπιάνονται, δηλαδή με το τίποτα, επηρεάζουν διάφορες μάζες.

Χρησιμοποιώ τη λέξη «μάζα», γιατί αυτή ακριβώς ανιχνεύεται και εντοπίζεται στο εγκεφαλικό τους «μικροσύμπαν». Το οποίο, οι δυστυχείς, θεωρούν άπειρο. Για αυτό και, αυτούς τους δυστυχείς, τους αναβαθμίζουμε σε UFO.

Δεν φαντάζεστε πόσο τους αρέσει: Μη Αναγνωρισμένα (ή και Άγνωστα) Ιπτάμενα Αντικείμενα. Το τελευταίο τους προσδιορίζει απολύτως.

Ακούγομαι, φαίνομαι ή λογίζομαι ως θλιβερός, ξεκούτης και γκρινιάρης απόκοσμος;

Ό,τι προαιρείστε!

Υστερόγραφο: Αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Κύπρο, με τις καταιγιστικές αποκαλύψεις που εκ των υστέρων «ανακάλυψαν» τώρα εκείνοι που τα προσπερνούσαν αδιάφορα, δεν πρόκειται να κουκουλωθούν. Αντίθετα, πιστεύω και εύχομαι να ξεσκεπαστούν κι άλλοι. Να τελειώνουμε με τα λουκούλλεια φαγοπότια, και να ξαναφέρουμε την Κύπρο μας, όχι στη φτώχεια, αλλά στην αξιοπρέπεια.