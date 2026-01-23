Φαράχ Ντιμπά Παχλαβί: Η ιστορία της πρώτης και τελευταίας «αυτοκράτειρας» του Ιράν – Η χλιδή, η λάμψη και τα δύο παιδιά που έχασε – Γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο (εικόνες) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom