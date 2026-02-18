Μεξικό: Αποκαλύφθηκε η βαθύτερη μπλε τρύπα του κόσμου – Ξεπερνά τα 420 μέτρα και ο πραγματικός του πυθμένας παραμένει άγνωστος ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom