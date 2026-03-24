Στην Ολομέλεια θα οδηγηθεί πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, Ανδρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια, η οποία προνοεί την απαγόρευση του τερματισμού των υπηρεσιών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Αυτό δήλωσε την Τρίτη ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, μετά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Την ίδια ώρα, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι «αυτή η πρόνοια ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά για κάποιο λόγο δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα άνθρωποι που εργάζονται 20 χρόνια, 15 χρόνια, 10 χρόνια, να ζουν κάθε χρόνο με την αβεβαιότητα».

Καταληκτικά, εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρόταση νόμου θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Ολομέλειας.

