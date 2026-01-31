Επιστήμονες δημιούργησαν ένα μικροτσίπ που μπορεί να μετατρέπει σκέψεις σε κείμενο.

Η τεχνολογία αυτή, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που δεν μπορούν να μιλήσουν λόγω παράλυσης ή εγκεφαλικού επεισοδίου, να επικοινωνούν με άλλους.

Η συσκευή, γνωστή ως διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), διαβάζει τα εγκεφαλικά σήματα και τα μετατρέπει σε εντολές για έναν υπολογιστή ή τεχνητά μέλη, όπως προσθετικά άκρα. Έτσι, οι σκέψεις μπορούν να γίνουν πράξεις ή κείμενο, χωρίς την ανάγκη φυσικής ομιλίας. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να «καταλάβει» τι σκέφτεται ένα άτομο και να το μεταφέρει σε λέξεις.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι μόνο οι συνειδητές, διατυπωμένες σκέψεις μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από τις BCI. Οι λεγόμενες ακούσιες σκέψεις, δηλαδή αυτές που κάνουμε μέσα μας, κατά την ανάγνωση ή ακρόαση, θεωρούνταν αδύνατο να μεταφραστούν σε κείμενο. Υπήρχε η αντίληψη ότι η συσκευή θα μπορούσε να διαβάσει μόνο αυτά που ο χρήστης σκόπιμα σκέφτεται σαν ολοκληρωμένες προτάσεις.

Η νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα

Πρόσφατη μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, απέδειξε ότι τόσο οι σκόπιμες όσο και οι ακούσιες σκέψεις εμφανίζονται στον ίδιο νευρωνικό χώρο του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σκέψεις που το άτομο δεν έχει συνειδητά αποφασίσει να εκφράσει μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.

Πειραματική διαδικασία

Στο πλαίσιο της μελέτης, εμφυτεύτηκε μικροτσίπ στο κέντρο του εγκεφάλου που ελέγχει την ομιλία σε τέσσερις συμμετέχοντες. Το τσιπ παρακολουθούσε τη δραστηριότητα μεμονωμένων νευρώνων και μετέτρεπε τα σήματα σε δεδομένα που ο υπολογιστής μπορούσε να διαβάσει. Η ομάδα κατάφερε να αποκωδικοποιήσει ακούσιες σκέψεις με ακρίβεια 74%, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας.

Τι σημαίνει εσωτερική γλώσσα

Η «εσωτερική γλώσσα» είναι απλώς οι σκέψεις που κρατάμε μέσα μας, είτε φωναχτά είτε σιωπηλά. Όπως εξηγεί ο Christoph Kleinschnitz, διευθυντής του Τμήματος Νευρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Έσσεν, ό,τι σκεφτόμαστε κωδικοποιείται στον εγκέφαλο με συγκεκριμένο τρόπο και η μελέτη απέδειξε ότι αυτός ο «κώδικας» μπορεί πλέον να αναγνωριστεί.

Ασφάλεια και έλεγχος ιδιωτικότητας

Για να αποφευχθεί η ακούσια πρόσβαση στις σκέψεις των συμμετεχόντων, το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν την καταγραφή ή να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη συσκευή με ένα νοητικό «κλειδί», διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητά τους.

Η αποκωδικοποίηση ακούσιων σκέψεων, δημιουργεί νέες δυνατότητες για άτομα με προβλήματα επικοινωνίας. Στο μέλλον, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει την επικοινωνία με λιγότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη άνεση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

iefimerida.gr