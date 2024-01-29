Η πολιτική πορεία της Ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΗΕ Μαρία Άνχελα Κουεγιάρ, δεν επιτρέπει ψηλές προσδοκίες, δηλώνει στο philenews podcast o πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Πολιτικός Αναλυτής Κώστας Γουλιάμος, ο οποίος απαριθμεί τοποθετήσεις της ειδικής απεσταλμένης για την Τουρκία στην πολιτική πορεία της. Χειρίστηκε ανέφερε το μεταναστευτικό, με διδάγματα από την Τουρκία, καθώς ούσα ΥΠΕΞ όπως είπε, χαρακτήριζε την Τουρκία γενναιόδωρη.

Ψάχνουμε λύση από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα, τονίζει ο κύριος Γουλιάμος, διερωτώμενος με ποια κριτήρια επιλέγονται οι ειδικοί απεσταλμένοι. Υπενθύμισε το Σχέδιο Μακμίλαν το 1958 το οποίο αναφερόταν σε τριπλή συγκυριαρχία και στην ουσία διχοτομούσε την Κύπρο.

Ο κύριος Γουλιάμος θίγει έντονα την αποδοχή της Κουεγιάρ από την Κυπριακή κυβέρνηση, αφού προηγήθηκε απόρριψη του προηγούμενου απεσταλμένου από τον Ερσίν Τατάρ, οι αξιώσεις του οποίου αρχίζουν και σταματούν στην κυριαρχική ισότητα.