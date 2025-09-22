Ο νομικός, ακαδημαϊκός και εκ των συνιδρυτών του Cyprus Forum Νικόλας Κυριακίδης τονίζει την ανάγκη για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έμφαση στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη δημιουργία αποτελεσματικών θεσμικών αντιβάρων.

Σε συνέντευξή του στο philenews podcast, ο κ. Κυριακίδης παρουσιάζει τους στόχους του 6ου ετήσιου Cyprus Forum που θα διεξαχθεί στις 2-3 Οκτωβρίου και θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, την περιφερειακή σταθερότητα και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Αναφέρει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κύπρος σήμερα παραμένει η λύση του Κυπριακού σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές πιέσεις, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης και την απουσία αποτελεσματικού ελέγχου μεταξύ των κρατικών θεσμών.

