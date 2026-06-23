Ο Υφυπουργός Υγείας της Ελλάδας, ένας από τους ελάχιστους Κύπριους αξιωματούχους της Ελλάδας με δημόσιο αξίωμα διαχρονικά, σε μία συνέντευξη που δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του, αλλά και στην ιδιωτική-οικογενειακή του ζωή.

Ο Υφυπουργός, στη συνέντευξή του στη Στέλλα Στυλιανού, αναφέρεται στο ΓΕ.Σ.Υ. και στις «παιδικές ασθένειές» του στην Κύπρο -όπως και στο αντίστοιχο Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα-, στο θέμα των εμβολιασμών σε Ελλάδα και Κύπρο, στην ανάγκη αύξησης των μισθών των ιατρών που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και στον τρόπο που μεταβάλλεται πια το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας από «ασθένειας» σε «υγείας», όπως και στην αξιολόγηση που κάνουν πλέον οι ασθενείς στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην νοσηλεία τους.

Ο Υφυπουργός αναφέρεται, επίσης, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση που γίνεται πια σε σχέση με τα «φακελάκια» αλλά και πόσο αυστηρό είναι πια το νομικό πλαίσιο σε αυτά, ενώ μιλά και για δύο αποφάσεις που αφορούν στο δικό του μέλλον σε ό,τι αφορά στα πολιτειακά αξιώματα και στις πολιτικές φιλοδοξίες του: Στην απόφασή του να κατέβει υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα -όποτε κι αν διαδεχθούν αυτές- αλλά και στην διεκδίκηση ή μη του Προεδρικού θώκου στην Κύπρο μελλοντικά.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους μιλά ακόμη για την ιδιωτική του ζωή, αναφέρεται στην οικογένειά του, στα τρία του παιδιά ηλικίας 16, 14 και 12 ετών, στην καθημερινότητά τους, στην ιδιαίτερη σχέση τους με την Κύπρο.