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Ο Φιλελεύθερος υποδέχεται, από την Τετάρτη 16/1, τον ευφυή, stylish, αυθεντικό και απολαυστικά απρόβλεπτο, Λάκη Γαβαλά, ο οποίος γνωρίζει όσο ελάχιστοι πώς να μαγνητίζει το ενδιαφέρον και να μετατρέπει κάθε του εμφάνιση σε γεγονός, ως μία ισχυρή και σύγχρονη προσωπικότητα και ο ίδιος, πίσω από την εκκεντρική του εικόνα και το ισχυρό του brand.

Ο πρωταγωνιστής Γιάννης Στάνκογλου είναι το «γούρι» του Λάκη Γαβαλά για το πρώτο του vidcast στα Philenews Podcasts, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16/9 στις 19:00, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες του Φιλελευθέρου.

Ο Γιάννης Στάνκογλου, ένας από τους πιο χαρισματικούς, επιδραστικούς και αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς της γενιάς του, με στιβαρή σκηνική παρουσία, κινηματογραφική στόφα και εκείνη τη σπάνια, ανεπιτήδευτη γοητεία που δεν «κατασκευάζεται», κερδίζοντας τον συνομιλητή του με το διαπεραστικό του βλέμμα πριν ακόμη μιλήσει, μιλά με τον Λάκη για τα παιδικά του χρόνια, τις αναμνήσεις του από την οικογένειά του και τις καταβολές του, την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, τις πολυποίκιλες εμπειρίες της ζωής του που τον διαμόρφωσαν, την οικογένειά του και τα παιδιά του.

Ο «sexy και αρρενωπός» για τις δεκάδες θαυμάστριές του πρωταγωνιστής, που ισορροπεί εδώ και τρεις δεκαετίες σχεδόν ανάμεσα στο εμπορικό εκτόπισμα και στο καλλιτεχνικό κύρος, συζητά με τον Λάκη Γαβαλά για όλα εκείνα που ποτέ δεν θα τολμούσε να πει σε μια «κλασική» και «αναμενόμενη» συνέντευξη, δηλώνοντας αυτό που, για όσους τον ξέρουν καλά, αποτελεί και την προσωπική του στάση ζωής: «Δεν παίρνω στα σοβαρά τον εαυτό μου!».