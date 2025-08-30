Πλήθος πιστών συρρέουν σήμερα στο ξωκλήσι της Αγίας Βρυαίνης στα Μανδριά της Πάφου, με την ευκαιρία της εορτής της αγίας. Πρόκειται για τη μοναδική σε όλο τον χριστιανικό κόσμο εκκλησία αφιερωμένη στη συγκεκριμένη αγία, γεγονός που έχει δώσει τεράστια φήμη στο εκκλησάκι και έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια τόπος καθημερινής έλευσης δεκάδων πιστών που προσκυνούν την εικόνα της και αφήνουν τα τάματα τους. Ανήμερα της γιορτής της αγίας, κάθε 30 Αυγούστου, εκατοντάδες πιστοί φθάνουν στη μικρή κοινότητα από όλη την Κύπρο, αφού η χάρη της αγίας έχει γίνει ολοένα και πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια.

Η Αγία Βρυαίνη ή Βρυώνη είναι ένα από τα πέντε ξωκλήσια που υπήρχαν στα Μανδριά, μαζί με αυτά των Αγίων Ηλιόδωρου, Εύρεσης, Ευλόγιου και Αυγώνας. Μετά το 1963, όταν στα Μανδριά παρέμειναν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι τους, όλα καταστράφηκαν και σήμερα δεν υπάρχει πλέον άλλο από το εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης που το έχει ξανακτίσει μια οικογένεια προσφύγων, μέλη της οποίας οραματίστηκαν, όπως ανέφεραν, από την Αγία που τους έδειξε που βρίσκονταν τα χαλάσματα του ξωκλησιού της.

Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους γύρω από την εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης αναφέρει πως ενώ ένα καράβι βρισκόταν ανοιχτά της Κύπρου, ξαφνικά ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος ψάχνοντας καταφύγιο για να σώσει το καράβι του, πλησίασε τις ακτές και η τρικυμία τον οδήγησε στα Μαντριά. Ο καπετάνιος και οι ναύτες του καραβιού βλέποντας τότε τον κίνδυνο να τσακιστούν στα βράχια, παρακάλεσαν την εικόνα της Αγίας Βρυαίνης, που υπήρχε στο πλοίο, να τους γλυτώσει, κάνοντας τάμα πως αν σώζονταν θα της έχτιζαν μια εκκλησία προς τιμή της. Η τρικυμία κόπασε και ο καπετάνιος για να δείξει την ευγνωμοσύνη του έφτιαξε ένα μικρό εκκλησάκι στο όνομα της Αγίας Βρυαίνης κοντά στη θάλασσα.

Η Αγία Βρυαίνη φαίνεται να είναι πολύ θαυματουργή, αφού με τα διάφορα θαύματά της, χρόνο με χρόνο αυξάνει σε σημαντικό αριθμό τους προσκυνητές της. Στη κοινότητα Μανδριών η Αγία Βρυαίνη τιμάται πάρα πολύ, αφού έσωσε τη ζωή μέχρι και σε καρκινοπαθείς ανθρώπους.

Μέχρι το 1963-64 το χωριό Μανδριά της Πάφου ήταν ένα μικτό χωριό στο οποίο κατοικούσαν και Έλληνες και Τούρκοι. Το 1960 το χωριό είχε 404 κατοίκους. Οι Τουρκοκύπριοι ήταν 329 και οι Ελληνοκύπριοι 79. Όταν έγιναν οι δικοινοτικές συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου το 1963-64, οι Έλληνες κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό τους και το χωριό έγινε τουρκικός θύλακας και δεν μπορούσε κανένας Έλληνας να πάει εκεί.

Το 1974, μετά την τούρκικη εισβολή, οι Τουρκοκύπριοι έφυγαν και πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές. Στο χωριό εγκαταστάθηκαν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες από το βορρά. Το χωριό βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα και είναι πολύ κοντά στη πόλη της Πάφου. Είναι επίσης ένα από τα πιο εύφορα χωριά της Κύπρου.

Στο χωριό υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρόνικο και Αθανασία (η οποία έχει τώρα ξανακτιστεί) και πέντε ξωκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Ηλιόδωρο, στην Αγία Εύρεση, στον Άγιο Εύλογο, στην Αγία Αυγώνα (Αρκώνα) και στην Αγία Βρυώνη.

Μετά το 1963 που έφυγαν οι Ελληνοκύπριοι και παρέμειναν οι Τουρκοκύπριοι , όλα καταστράφηκαν. Κανένα από όλα αυτά τα εκκλησάκια δεν υπάρχει πλέον εκτός από το εκκλησάκι της Αγίας Βρυώνης που το έχει ξανακτίσει μετά την τούρκικη εισβολή του 1974, μια οικογένεια προσφύγων από το χωριό Άσσια, αφού πρώτα τους οραμάτισε η Αγία και τους έδειξε που βρίσκονταν τα χαλάσματα του ξωκλησιού της.

Το εκκλησάκι της Αγίας Βρυώνης κτυπήθηκε τρεις φορές από τους Τουρκοκύπριους κατοίκους του χωριού. Το 1975, μαζί με τους πρόσφυγες που ήρθαν στα Μανδριά κυνηγημένοι από τον Τούρκο εισβολέα, ήταν και μια γυναίκα από την Άσσια, η κυρία Σταυρούλα, 30 χρονών τότε, μαζί με το σύζυγο της κύριον Ανδρέα και τα 5 τους μωράκια, Φωτεινή, Πανίκο, Δέσποινα, Φώτη και Γιώργο. Τίποτα εκείνο τον καιρό δεν θύμιζε το εκκλησάκι, που τα χαλάσματα του είχαν κρυφτεί κάτω από τα χώματα.

Μια νύχτα όμως παρουσιάστηκε στον ύπνο της κυρίας Σταυρούλας μια όμορφη μαυροφορεμένη γυναίκα και της είπε:

«Σταυρούλα πάψε να κλαίς και άδειασε τη βαλίτσα με τα πράγματα σας. Δεν υπάρχει γυρισμός, εδώ θα μείνεις. Σήκω και πάρε τον άντρα σου και πήγαινε να μου κτίσεις το σπίτι μου»

«Το σπίτι σου τσιηρά μου; Μα δεν έχουμε τίποτα λεφτά, είμαστε απένταροι. Φύγαμε από το σπίτι μας με τα ρούχα που φοράμε, με 5 μωρά, χωρίς δουλεία, πώς θα σου κτίσουμε το σπίτι σου;»

«Σταυρούλα, θέλω να πάεις εσύ και να μου κτίσεις ξανά το σπίτι μου και άμα θέλεις μείνετε κι εσείς μέσα»

«Και που είναι το σπίτι σου»

«Ξεκίνα και θα το βρεις»

«Δεν ξέρω καθόλου τούτο το χωρκό, με 5 μωρά που να πάω να ψάχνω;»

«Θέλω να κάμεις αυτό που σου είπα»

«Καλά τσιηρά μου, τσια που είναι το σπίτι σου;»

Την παίρνει τότε η ψηλή, όμορφη, ρασοφορεμένη γυναίκα και την οδηγάει έξω από το χωριό σε κάτι χωράφια κοντά στη θάλασσα και δίπλα από κάτι μεγάλες σπηλιές.

«Βλέπεις; Εδώ είναι το σπίτι μου. Μου το γκρέμισαν οι Τούρκοι. Να το θυμάσαι. Μην το ξεχάσεις. Πάρε τον άντρα σου και ελάτε να μου το κτίσετε»

«Και ποια είσαι τσιηρά μου; Το όνομα σου;»

«Το όνομα μου είναι ………….. και μην ξεχάσεις αυτά που σου είπα»

Ξύπνησε μέσα στην ταραχή η κυρία Σταυρούλα, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να θυμηθεί το όνομα, αυτής της ρασοφορεμένης γυναίκας.

Στην προσπάθεια τους να σταθούν και πάλι στα πόδια τους μετά τον πόλεμο η κυρία Σταυρούλα και ο σύζυγός της κύριος Ανδρέας, άφησαν τις μέρες να περάσουν και το όραμα της κυρίας Σταυρούλας παραμερίστηκε για λίγο, χωρίς φυσικά να ξεχαστεί ούτε λεπτό. Έλεγε και ξανάλεγε η κυρία Σταυρούλα το όραμά της, μήπως και καταφέρει να θυμηθεί αυτό το παράξενο όνομα της όμορφης γυναίκας με τα ράσα. Μάταια. Όλοι οι κάτοικοι στο χωριό αυτό, ήταν όλοι πρόσφυγες. Κανένας ντόπιος.

Μετά από λίγο καιρό, ένα ήσυχο βράδυ, παρουσιάστηκε και πάλι στον ύπνο της κυρίας Σταυρούλας η όμορφη, ρασοφορεμένη γυναίκα και της λέει:

«Σταυρούλα, σου είπα ότι θέλω να πάεις να μου κτίσεις το σπίτι μου και δεν πήγες. Τωρά που βρήκατε λίγο τα πόδια σας με τον άντρα σου, θα τον πιάσεις και θα πάτε να μου το κτίσετε»

«Πε μου ξανά το όνομα σου τσιηρά μου, γιατί δεν το θυμούμαι»

«Το όνομα μου είναι ………………..»

Ξυπνά πανικοβλημένη η κυρία Σταυρούλα από τον ύπνο της και προσπαθεί μάταια να θυμηθεί το όνομα της γυναίκας αυτής, αλλά τίποτα.

Μα η κυρία Σταυρούλα δεν το βαζε κάτω. Έλεγε και ξανάλεγε παντού το όνειρό της μήπως και κάποια συγκυρία βοηθούσε να θυμηθεί το παράξενο όνομα, της γυναίκας αυτής. Έψαχνε παντού. Ρωτούσε όποιον συναντούσε. Ώσπου ένα πρωί ένας ηλικιωμένος κύριος βρέθηκε στη συντροφιά της κυρίας Σταυρούλας κι όπως αυτή συνήθιζε να λέει και να ξαναλέει το όνειρό της, το εξιστόρησε και σε αυτόν μιας και ήταν κάτοικος από γειτονικό χωριό.

«Μήπως έτυχε να ακούσεις κανένα παράξενο όνομα, καμιάς Αγίας που να ήταν η εκκλησία της εδώ κτισμένη πριν τον πόλεμο;»

«Υπήρχε παλιά ένα εξωκκλήσι, έξω από το χωριό, κοντά στη θάλασσα, αφιερωμένο στην Αγία Βρυώνη»

Η κυρία Σταυρούλα δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς και αναφιλητά. Αυτό, αυτό είναι το όνομα.

Έτρεξε στον παπά του χωριού της Τίμης και του είπε να πάνε μαζί βρουν τον τόπο που της υπέδειξε η Αγία. Και ως εκ θαύματος η εκκλησία αποκαλύπτεται, θαμμένη στον χώρο και στο χρόνο, διαλυμένη, κατακρεουργημένη, κατακαμένη….. Ξεθάφτηκε μπροστά στα μάτια τους. Σώζονταν μόνο τα θεμέλια.

«Παπά μου, να χαρείς, παράγγειλε μου το εικόνισμα. Αλλά σε παρακαλώ άμα τελειώσει φέρε μου σπίτι μου να το δω, να δω αν είναι η ίδια η όψη που είδα στον ύπνο μου. Μα πότε γιορτάζει παπά μου;»

«Τριάντα Αυγούστου και Τρίτη της Λαμπρής»

Τότε η κυρία Σταυρούλα πήγε να τρελαθεί, «Παπά μου, τριάντα Αυγούστου είδα το όνειρο. Θέλω πολύ παπά μου να δω το εικόνισμα, γιατί τούτη η όψη που είδα, ήταν όπως της μάνας μου που έχασα 13 χρονών»

Τελείωσε το εικόνισμα. Πρώτη επίσκεψη στο σπίτι της κυρίας Σταυρούλας. Η κυρία Σταυρούλα δεν αντέχει, σωριάζεται, φωνάζει. Αυτή είναι, αυτή είναι η Αγία και μάνα μου, η Αγία Βρυώνη.

Κι όμως η κυρία Σταυρούλα και ο άντρας της δεν ξεχνούν αυτό που τους ζήτησε η Αγία Βρυώνη. Με τη βοήθεια όλων των προσφύγων που μετακόμισαν στο χωριό και του πάτερ της Τίμης ορθώθηκε και κτίστηκε το σπίτι της Αγίας Βρυώνης στα Μανδριά της Πάφου, κοντά στη θάλασσα, το πανέμορφο εκκλησάκι που από τη μέρα που κτίστηκε και λειτούργησε, δε παύει να θαυματουργεί.

Η Αγία Βρυώνη φαίνεται να είναι πολύ θαυματουργή, αφού με τα διάφορα θαύματα της, χρόνο με χρόνο αυξάνει σε σημαντικό αριθμό τους προσκυνητές της. Στη κοινότητα Μανδριών, η Αγία Βρυώνη τιμάται πάρα πολύ, αφού έσωσε τη ζωή και σε καρκινοπαθής ανθρώπους.

Η μνήμη της Αγίας Βρυώνης εορτάζεται στις 30 Αυγούστου, όπου γίνεται και πανήγυρης και πολλοί είναι οι πιστοί που έρχονται τη μέρα αυτή, όχι μόνο από την κοινότητα, αλλά και από τις γύρω περιοχές, για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Επίσης, καθημερινά έρχονται πιστοί για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν.