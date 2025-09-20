Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας Καθηγητή Κωνσταντίνο Καράντζαλο είχε ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Διόφαντος Χατζημιτσής, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης μαζί με τον Δρ Χάρη Κοντοέ, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα για την άψογη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και Κύπρου στα θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαστήματος. Ο Δρ. Χατζημιτσής και ο Δρ. Κοντοές έτυχαν ενημέρωσης από τον κ. Καράντζαλο για το «Εθνικό Προγράμμα Μικροδορυφόρων» από το οποίο η Ελλάδα αποκτά εντός του 2026 επτά δορυφόρους για την παρατήρηση γης.

Ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής παρουσίασε το έργο EXCELSIOR H2020 TEAMING στο οποίο ήδη υπάρχει ελληνική συμμετοχή μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης στους τομείς της τηλεπισκόπησης, γεωπληροφορικής και παρατήρησης της Γης.

Ο επικεφαλής του Ερατοσθένη έκανε εκτενή αναφορά στον επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικών δεδομένων ο οποίος έχει εγκατασταθεί ήδη στην Κύπρο καθώς και στην συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο έργο EXCELSIOR.

Επίσης ο Δρ Χάρης Κοντοές αναφέρθηκε στην επικείμενη εγκατάσταση και στην Ελλάδα σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων μέσα στο 2026.

Οι Καθηγητές Καράντζαλος, Χατζημιτσής και Κοντοές τόνισαν την ανάγκη της περαιτέρω συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του Διαστήματος και της άμεσης συνέργειας και συνεργασίας για κοινή χρήση μεταξύ των δύο χωρών των στρατηγικών υποδομών λήψης δορυφορικών δεδομένων και κοινή χρήση δορυφορικών δεδομένων.