Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μνήμης και ακοής για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς».

Όπως αναφέρει ο Δήμος, η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς, του Κέντρου Ημέρας ΑγκαλιάΖΩ και των Ακουολογικών Κέντρων Οικονόμου.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, πρωί (09:00–13:00) και απόγευμα (14:30–18:00), σε διάφορα σημεία της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου:

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου: Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Σωτήρας

Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Σωτήρας Τρίτη, 7 Οκτωβρίου: Ιατρείο Άχνας

Ιατρείο Άχνας Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου: Εκκλησία Παναγίας Αγίας Νάπας

Εκκλησία Παναγίας Αγίας Νάπας Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου: Ιατρείο Αυγόρου

Ιατρείο Αυγόρου Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου: Κέντρο Ημέρας ΑγκαλιάΖΩ στο Λιοπέτρι

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και θα γίνεται μόνο με ραντεβού στο τηλέφωνο 99 441766. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες της τρίτης ηλικίας να επωφεληθούν από αυτή την ευκαιρία για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» εντάσσεται στο έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ