Όσοι λυμαίνονταν παράνομα γη που δεν τους ανήκει κατά μήκος της Β΄ φάσης ανάπλασης του παραλιακού πεζόδρομου στην κοινότητα Περβολιών στη Λάρνακα και τις καταπάτησαν είτε για να τις απολαμβάνουν οι ίδιοι είτε επειδή έκριναν ότι έτσι τους βόλευε περισσότερο, ήρθε η ώρα να τις δουν να κατεδαφίζονται.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στον βουλευτή Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη.

Στην απάντηση του υπουργού, αναφέρεται, πως «κατά μήκος του παραλιακού έργου υπάρχουν επεμβάσεις, οι οποίες για σκοπούς υλοποίησης της Β´ Φάσης και για διατήρηση της έννομης τάξης, θα αρθούν από τον Εργολάβο, στο πλαίσιο του έργου, με την έναρξη του κατασκευαστικού Συμβολαίου του έργου και τα έξοδα θα περιληφθούν στο εν λόγω έργο».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα γίνουν και χαλαρώσεις οι οποίες θα επιτρέψουν κάποιες κατασκευές στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Συγκεκριμένα, στην απάντηση του κ. Ιωάννου προς τον κ. Πασιουρτίδη αναφέρεται ότι: Η Αρμόδια Υπουργική Επιτροπή έχει εγκρίνει την παραχώρηση χαλάρωσης με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), για τις κατασκευές εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας (για την κατασκευή αποδυτηρίων, στεγάστρων και χώρου στάθμευσης). Επίσης, αναμένεται η έγκριση του αιτήματος χαλάρωσης για την κατασκευή μικρού περιπτέρου εντός του χώρου στάθμευσης, το οποίο ήταν αίτημα του Δημοτικού

Διαμερίσματος Περβολιών και του Δήμου Δρομολαξιάς- Μενεού.

Ο υπουργός αναφέρει στην απάντησή του, πως στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία των τελικών κατασκευαστικών/στατικών σχεδίων, καθώς και η μελέτη φύτευσης/άρδευσης, οι οποίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Ο κ. Ιωάννου προσθέτει, πως για την εν λόγω Φάση έγινε Δημόσια Παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών στις 30/05/2024, όπου κλήθηκαν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού, αρμόδια Τμήματα και αρμόδιοι φορείς.

Όπως εξηγεί, κατά την παρουσίαση υπήρξαν κάποια αιτήματα τόσο από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, όσον και από τους κατοίκους των παρακείμενων ιδιοκτησιών που βρίσκονται κατά μήκος του χώρου στάθμευσης, τα οποία λήφθηκαν υπόψιν για την ολοκλήρωση των σχεδίων.

Τονίζει δε, πως τόσο ο σχεδιασμός του έργου, όσο και η αξιολόγηση των όποιων αιτημάτων, έγιναν με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει επίσης, πως όταν ολοκληρωθεί η κατάλληλη προεργασία θα προωθηθούν οι διαδικασίες ετοιμασίας των εγγράφων Διαγωνισμού για την επιλογή Εργολάβου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την επιλογή Εργολάβου υπολογίζεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 και η έναρξη του έργου τον Ιούνιο του 2026. Αναθέτουσα Αρχή για την κατασκευή του έργου είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης ανέρχεται στα €1.500.000, ενώ το τελικό κόστος θα προκύψει από την επιμέτρηση των τελικών σχεδίων. Το κράτος θα συνεισφέρει κατά τα 2/3 της δαπάνης και το 1/3 της δαπάνης θα καταβληθεί από την Τοπική Αρχή (Ειδικό Ταμείο Εξαγοράς του Παραλιακού Πεζόδρομου). Η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 20 μήνες, καταλήγει ο υπουργός.