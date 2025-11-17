Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για αναβάθμιση των υποδομών δασικής αναψυχής και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το κοινό, προβαίνει σε αναβάθμιση του Κατασκηνωτικού Χώρου Πλατανιών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

• τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών,

• την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης τροχόσπιτων και αντίσκηνων, καθώς και

• την κατασκευή και ενίσχυση αντιπυρικών μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών αυτών, είναι απαραίτητο ο χώρος να εκκενωθεί από όλα τα τροχόσπιτα και τις εγκαταστάσεις των κατασκηνωτών, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, 2025.

Σημειώνεται πως ο Κατασκηνωτικός Χώρος Πλατανιών ανέστειλε τη λειτουργία του από την 5η Νοεμβρίου 2025 μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών αναβάθμισης.

Το Τμήμα Δασών παρακαλεί για την κατανόηση του κοινού.