Στην κοινότητα Παναγιά της επαρχίας Πάφου, πλήθος κόσμου συμμετείχε το μεσημέρι του Σαββάτου σε λιτανεία και παράκληση που τελέστηκε προκειμένου να σταματήσει η ανομβρία και να αρχίσουν οι βροχές.

Κοινοτικές αρχές, φορείς και κάτοικοι της Παναγιάς μετείχαν στη δέηση και την περιφορά των εικόνων της Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας και του Αγίου Γεωργίου από την κοινότητα προς την Μονή Χρυσορρογιατίσσης και στο εξωκλήσι Προφήτη Ηλία στο Βουνί Παναγιάς. Η περιφορά επέστρεψε στο κέντρο της Παναγιάς με ενδιάμεσους σταθμούς για δεήσεις για βροχή, στις περιοχές Άγιος Ανδρόνικος, Κρεμαστή και στις εκκλησίες Παναγίας Ελεούσης και Αγίου Γεωργίου.

Πλήθος κόσμου πιστών ακολούθησε αυτή την περιφορά, με επικεφαλής τον Επίσκοπο Αρσινόης και τους ιερείς της κοινότητας, σε μία απόσταση 12 χιλιομέτρων, εναποθέτοντας πλέον τις ελπίδες στον Θεό να έρθουν οι πολυπόθητες βροχές και να σταματήσει η οριακή κατάσταση με την ανομβρία που βιώνει και η κοινότητα και όλη η Κύπρος.